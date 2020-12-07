Погорельцы в Ростовской области призвали расширить списки на компенсации

07 декабря 2020, 16:21

Компенсации за утраченное в ходе осенних ландшафтных пожаров жилье назначены только тем, кто был там прописан и имел права собственника, остальные добиваются выплат в судах. Фермер из Милютинского района Ростовской области пожаловался на проволочки с обещанной помощью.

Как сообщал "Кавказский узел", крупные природные пожары в Ростовской области начались в начале сентября: вначале режим чрезвычайной ситуации был введен в четырех районах, а 2 октября – в восьми. В начале декабря власти Ростовской области выделили 170 тысяч рублей на выплаты пострадавшим от крупного природного пожара жителям хутора Широко-Оглоблинского Милютинского района, а также 1,2 миллиона рублей на покупку нового жилья. Деньги выделяются тем. кто доказал право собственности на сгоревшее жилье.

Люди потеряли жилье, машины, другое имущество, лишились скота и урожая, следует из видео "Кавказского узла" "Ростовская область: как огонь выжигает дома сельчан".

Большинство погорельцев из Замчалово обратились в суд

В поселке Замчалово Красносулинского района жилье получили три из восьми погорельцев - остальным приходится доказывать право на выплаты в судах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ковалевского сельского поселения Николай Изварин. "Многие не были прописаны в сгоревших домах и не являлись собственниками. Удовкины купили домик под дачу, не оформили все бумаги, прописаны в Гуково. Пытаемся через суд добиться хотя бы выплат в 100 тысяч. С другими погорельцами примерно такая же ситуация. Из своего резервного фонда, мы на оказание помощи потратили порядка 100 тысяч - денег у нас не так много. Помогаю людям со сбором документов для судов", - сказал Николай Изварин.

По словам Ольги Удовкиной, после пожара они с мужем переночевали в гараже, потом глава поселения предоставил им временное жилье. "Мы какое-то время жили в нем, а сейчас переехали в Гуково, где у нас квартира своя. Нам по месту прописки в Гуково дали 40 тысяч - больше никакой помощи мы не получили и не знаем даже, что нам положено. Живем, ни на что не претендуем. Жалко, конечно, что дом сгорел, и деньги, которые мы там хранили", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка.

Жительница Замчалова Юля Мартынник получила деньги и купила дом в Гуково. "У меня трое детей. Мне деньги пришли, я смогла купить дом. Когда случился пожар, сгорело все. Спасибо, люди помогли и продуктами, и одеждой. На удивление быстро с документами все получилось - глава Ковалевского поселения помог", - отметила молодая женщина.

Купила квартиру в Гуково и Галина Богатырь. "Мне выделили деньги, я купила квартиру в новом доме. В Замчалово что-то приобретать смысла не было - в Гуково и работа у меня, поэтому сейчас обживаюсь на новом месте", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса России, те, кто доказал право собственности на сгоревшее жилье, имеют право на компенсацию для приобретения нового жилья, которая рассчитывается по социальной норме. "33 квадратных метра для одиноких граждан, 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при составе семьи трех и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Деньги выдаются при условии регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении на момент ЧС", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" красносулинский юрист Светлана.

По ее словам, положена также единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. "Также оказывается гражданам финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости по 50 тысяч рублей на человека и по 100 тысяч за полностью утраченное имущество первой необходимости - это выплаты в случаях, когда граждане не являются собственниками но смогли в суде доказать, что на момент ЧС они проживали в доме, который сгорел", - добавила юрист.

Хуторянин пожаловался на проволочку с помощью от властей

В хуторе Широко-Оглоблинском одна улица, правая сторона которой сильно пострадала от пожара в октябре. На левой стороне сгорело лишь заготовленное на зиму сено. Житель хутора Юрий Савченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что распространению огня помог сильный ветер.

"Ветра у нас сильные. Когда начался п ожар, я ремонтировал сарай. Смотрю, огонь идет к домам. Первым делом я завел трактор и отогнал его за хутор, а потом уже прибежал и попытался что-то еще спасти. Кинулся тушить, сам чуть не сгорел: заскочил в сарай, а оно как пыхнет. Я начал задыхаться, но смог выскочить, руки только обгорели. Приехали пожарные, они успели спасти дом. Горело так, что за 50 метров от огня все плавилось - такой был жар", - сообщил Савченко.

Хуторянин сказал, что лишился большей части своего имущества. "Я старый человек, пенсионер. Всю жизнь строил - у меня канализация даже была у коров, как у людей. Я предприниматель - у меня коровы, бараны, лошадь. В прошлом году переделал сараи. Погорели телеги, сбруи конские, 54 тонны сена, которые я заготовил, зерно сгорело. Сгорел один бык, овца и около 100 курей. Сгорело все хозяйство, все сараи, амбар, весь инструмент, техника - вот обгоревший мотороллер, прицепы. Зима пришла, а у меня гараж сгорел, где трактор стоял, поэтому сейчас он не заводится. Вот, отогреваю, второй день не могу завести", - посетовал он.

Пожарные успели спасти дом Савченко. "Но это не дом - я называю это сараем. Дом все собирался построить, все силы отдавал разведению скота. Собирался в следующем году начать строить дом. Я ямы сейчас копаю в мёрзлой земле, строю для баранов сарай. У меня туалет даже сгорел, по-быстрому новый построил", - рассказал фермер.

Он пожаловался на волокиту с помощью от властей. "Купил немного сена скотине на зиму. Угля тоже купил - его мало, не хватит. Деньги будут, куплю. Уголь тоже в куче лежит на улице - сарай, что был под уголь, сгорел. Мне обещают помощь, но сколько ждать? У меня бараны на улице - не могу сарай доделать. Обещают местные [власти], с области обещают - я уже столько денег проездил. У меня своей машины нет, приходится нанимать, чтобы поехать в милютинскую администрацию. Теряю целый день, и толку никакого пока. Ксерокопию одну уже раз пять им отвозил, реквизиты - они обещают и обещают, но ни копейки еще не получил, денег на эти поездки кучу потратил. Уже декабрь, а они все обещают помочь. И главное, не пойму, какую помощь мне окажут. Они то три тысячи говорили, то 10 тысяч, но я, по скромным подсчетам, не считая сараев, потерял на 600 тысяч", - заявил Савченко.

Фермер сообщил, что пока получил помощь только от коллеги, который пользуется его земельными паями. "Дал старых досок, шиферу и другой материал - я хоть смог сарай для коров построить. Продал скот [на мясо], так как негде его держать, но мне деньги до сих пор не отдали", - добавил Савченко.

На краю его подворья до сих пор в трех местах поднимается из-под земли дым. "Это тлеет под землей торф - именно с этой стороны, через овраг, и пришел огонь. Периодически я сам торф тушу - никто не приезжает. Ветра тут сильные. Вчера буквально летели искры - вроде бы снег, холодно, но боюсь, как бы от искр чего не загорелось. Закидывал все снегом. Тут закидал, а в других местах тлеет", - указал Юрий Савченко.

На хуторе живут только пенсионеры, сказал Савченко. "На той стороне [улицы] живет мой брат. Он, кстати, во время пожара на тракторе делал опашку, чтобы огонь не распространился. Сестра рядом живет - у нее тоже сараи сгорели, а дом остался. Два человека, у кого сгорело все, уже уехали - им вроде как сертификаты дали на приобретение жилья. Сейчас тут 17 дворов, где живут люди, много заброшенных. Раньше, конечно, жизнь тут кипела, были перспективы, а сейчас пустота и ветер", - заключил Юрий Савченко.

Жительнице хутора обещана компенсация за сгоревший дом

Корреспондент "Кавказского узла" не застал на хуторе других местных жителей, даже единственный местный магазин оказался закрытым. Сын пострадавшей от пожара Валентины Тищенко рассказал по телефону, что женщине трудно говорить, вспоминая пережитое. "Сгорело все, ничего не осталось. Мама в одном платье выбежала, успела только документы схватить. Загорелось днем. В этот момент мама дома была, но все произошло так быстро, что она ничего не смогла сделать. Я был в Морозовске. Когда узнал, сразу приехал, но увидел уже тлеющие руины. Забрал маму к себе, у меня квартира в Морозовске, сейчас она живет со мной", - сказал Василий Тищенко корреспонденту "Кавказского узла".



По его словам, Валентине Тищенко позвонили из администрации и сказали, что ей полагается компенсация за дом в размере около миллиона рублей. "Посчитали по квадратуре сгоревшего дома. Мы нашли квартиру в Морозовске. Нам сказали, все оплатят, сейчас подготавливают документы. В администрации показали бумагу, что деньги выделены из резервного фонда Ростовской области", - рассказал сын погорелицы.