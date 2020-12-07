Бассейн. Фото pixabay.c0m

07 декабря 2020, 09:46

16 человек госпитализированы после отравления в астраханском бассейне

Трое взрослых и 13 детей госпитализированы с признаками отравления хлором из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани. Четыре ребенка помещены в реанимацию, сообщили врачи.

Сообщение о происшествии в Астрахани поступило спасателям сегодня в 08.15 мск. "В результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса «Динамо» людей в количестве 30 человек, в том числе детей (ориентировочно - 20)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Управления МЧС по Астраханской области.

По данным спасателей, 13 детей в возрасте от 4 до 12 лет госпитализированы в детскую больницу имени Силищевой, трое взрослых посетителей бассейна - в больницу имени Кирова, информирует "Российская газета".

Четверо из 13 детей помещены в реанимацию, сообщил представитель областного Минздрава. "В детскую областную больницу доставили 13 детей, четверо из них - на кислороде в реанимации", - приводит его слова "Интерфакс".

По предварительным данным спасателей, от отравления хлором пострадали дети и обслуживающий персонал, сообщает агентство.

Примечание:

"Подросток скончался от отравления газом в Волгограде", "Число госпитализированных детей в Волгограде увеличилось до трех", "Массовое отравление школьников произошло в Таганроге".

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