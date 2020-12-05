Число госпитализированных детей в Волгограде увеличилось до трех

05 декабря 2020, 17:03

Всего 23 школьника обратились к врачам с жалобами на отравление после посещения столовой, сообщили в экстренных службах Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря два ученика младших классов волгоградского лицея были госпитализированы, 20 детей с симптомами отравления остались дома. Все дети ели в школьной столовой, Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверку.

По данным экстренных служб города, в инфекционную больницу Волгограда были доставлены трое детей - ученицы лицея 2012 года рождения. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. "Врачам удалось стабилизировать состояние пациентов", - цитирует сегодня источник в экстренных службах V1.ru.

Один из отравившихся детей уже выздоровел, сообщили его родители. "Симптомов уже нет, по одноклассникам ничего не скажу, не знаем, но вот в шестом классе вчера (4 декабря) писали, что были такие же симптомы у детей. Мы уверены, что это было отравление", - сказала мама школьника.