Республики СКФО возглавили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек

07 декабря 2020, 02:45

Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария вошли в пятерку регионов России, жители которых менее всего подвержены вредным привычкам, в том числе употреблению спиртного и табака.

Рейтинг регионов Российской Федерации по вредным привычкам у жителей подготовило сегодня, 7 декабря РИА "Новости" на основе данных Росстата и Генпрокуратуры. Были использованы усредненные показатели за последние три года с 2017 по 2019.

В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения - учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Лидерами рейтинга стали четыре республики Северного Кавказа - Чечня (100 баллов за 2019 год), Дагестан (99,2 балла), Ингушетия (87,1 балла) и Кабардино-Балкария (86,6 балла). В этих регионах распространение вредных привычек среди населения особенно слаба. Среди регионов Юга России в первой десятке также значатся Волгоградская область (81,4 балла) и Ставропольский край (79 баллов).

Краснодарский край оказался на 11 месте с 77,9 баллами, Адыгея - по соседству, на 12 месту с 76,7 баллами. Северная Осетия заняла 15 место (76,1 балла), Калмыкия - 16 место (75,9 балла), Карачаево-Черкесия - 20 место (73,6 балла), Ростовская область - 25 место (70 баллов) Астраханская область - на 41 месте (58,6 балла), и это худший показатель среди регионов юга России.

Самое последнее место рейтинга заняла Магаданская область с 15 баллами.