Антонова заявила о новом преследовании за участие в нежелательной организации

04 декабря 2020, 20:25

Правоохранители завели четвертое административное дело в отношении краснодарской активистки Яны Антоновой из-за старых репостов в соцсети. Если суд признает ее виновной, возможно появление нового уголовного дела, сообщила активистка.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре 2 октября приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в деятельности "Открытой России"*. Дело в отношении Антоновой неправомерно квалифицировано по уголовной статье, а в основу обвинительного приговора легли обвинения свидетеля, который так и не явился в суд, заявила защита. Третье административное дело из-за 30 репостов в соцсети Facebook материалов организации Open Russia* — MBK media (МБХ медиа)" было рассмотрено 24 ноября, суд счел репосты доказательством участия активистки Яны Антоновой в нежелательной организации и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

Уголовное дело против Антоновой о участии в деятельности нежелательной организации было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как приняла участие в митинге 29 апреля 2017 года в Краснодаре, держа флаг "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Сегодня в прокуратуре Краснодара активистке Яне Антоновой вручили протокол о возбуждении в отношении нее нового административного дела по статье об участии в организации, признанной на территории РФ нежелательной (20.33 КоАП РФ), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка. Правоохранители завели административное дело за репост анонса лекции российского политолога Александра Кынева, который Антонова сделала на своей странице в соцсети.

После вынесения решения суда по этому делу появится возможность преследования по статье 284.1 Уголовного кодекса России об участии в деятельности нежелательной организации. "По диспозиции статьи 284.1 УК РФ, один приговор по которой у меня уже есть, после вступления в силу двух (постановлений суда по статье) 20.33 КоАП РФ в течение года становится возможным возбуждение уголовного дела", - заявила Антонова.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Административное дело возбуждено по репостам публикаций, сделанных в разные годы на личной странице и срок давности по привлечению за них прошел, сообщил сегодня адвокат Никита Карпович. Новое дело в отношении Антоновой будет передано в мировой суд, который примет решении о ее виновности или не виновности, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Санкции статьи 20.33 КоАП РФ предусматривают штраф до 15 тысяч рублей, статьи - 284.1 УК РФ - лишение свободы на срок до шести лет.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.