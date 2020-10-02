Суд приговорил Антонову к обязательным работам

02 октября 2020, 18:01

Суд в Краснодаре приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в деятельности "Открытой России"*.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в работе нежелательной организации. Судебный процесс затянулся из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Защита утверждает, что обнаружила в материалах дела сфальсифицированный протокол осмотра телефона Антоновой. Однако суд отказался изъять из дела те доказательства, которые адвокаты сочли недопустимыми. Во время прений Яна Антонова указала, что не понимает, почему одиночный пикет памяти российского государственного деятеля можно квалифицировать как посягательство на основы конституционного строя и безопасности государства.

Яна Антонова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня Ленинский районный суд Краснодара признал ее участницей деятельности "нежелательной организации" и назначил ей 240 часов обязательных работ. В своём последнем слове Яна Антонова сообщила, что писала депутатам письма с требованием построить 10 школ. Она заявила, что защищала интересы детей и виновной себя не признает.

Суд посчитал, что деятельность Антоновой доказывает ее участие в нежелательной организации. Приговор полностью повторяет обвинение, указала активистка. Защита Антоновой будет обжаловать решение суда, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Валявский.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.