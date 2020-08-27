Защита Антоновой добилась возобновления судебного следствия

27 августа 2020, 00:42

После прений по делу Яны Антоновой, на которых обвинение запросило для активистки 240 часов обязательных работ, адвокат добился возобновления судебного следствия.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в работе нежелательной организации. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. 15 июля, после долгого перерыва, связанного с карантином по коронавирусу, обвинение представило письменные доказательства вины Антоновой. Защита утверждает, что обнаружила в материалах дела сфальсифицированный протокол осмотра телефона Антоновой. Суд отказался изъять из дела те доказательства, которые адвокаты сочли недопустимыми.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

На заседании 26 августа по делу Яны Антоновой состоялись прения сторон. В ходе процесса гособвинитель заявила, что Антонова не скрывает своего участия в деятельности «Открытой России»*, не признала свою вину и не оплатила административные штрафы. При этом смягчающим обстоятельством обвинение сочло наличие у Антоновой несовершеннолетнего ребёнка и запросило для нее 240 часов исправительных работ, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на заседании.

Сторона обвинения инкриминировала Антоновой, в частности, проведение пикета в день памяти политика Бориса Немцова, после которого активистка была оштрафована по решению суда.

В 2019 году Антонова разместила на своей странице в Facebook репост с анонсом согласованного с ростовской мэрией митинга в годовщину убийства Бориса Немцова, а сама в Краснодаре в этот день провела одиночный пикет в память об убитом политике и дала интервью изданию "Голос Кубани", а также сделала репост картинки "МБХ-медиа" с цитатой из убитого журналиста Владислава Листьева, говорилось в обвинительном заключении по делу активистки. Позже стало известно, что единственный свидетель, который утверждает, что во время одиночного пикета в день памяти политика Бориса Немцова Антонова призывала его вступать в «Открытую Россию»*, умер.

Во время прений Яна Антонова указала, что «не понимает, почему одиночный пикет памяти российского государственного деятеля можно квалифицировать как посягательство на основы конституционного строя и безопасности государства». «Я провела пикет памяти Немцова с целью почтить его память", - заявила Антонова.

Она указала суду на то, что акции памяти Немцова ежегодно проводились в Краснодаре с момента его гибели. "Также прокурор обвиняет меня в том, что 21 февраля (2019) года я сделала репост (в соцсетях) призыва на согласованный митинг в Ростове памяти Бориса Немцова. Оглашая обвинительное заключение, прокурор сказала, что этот митинг состоялся в парке Строителей, якобы провели его члены российской общественной организации "Открытая Россия"*, а в деле есть запрос следователя в администрацию Ростова, в ответе на который говорится, что властям неизвестно, что организатором мероприятия является "Открытая Россия"*", - указала Антонова.

Она отметила, что проводила акции в виде сбора подписей под обращением к президенту страны Владимиру Путину с требованием построить детские сады, школы, а также достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне.

Ранее адвокат Антоновой заявлял, что активистка пыталась обратить внимание власти на нехватку школ в регионе, открыто высказывала свою позицию в социальных сетях,"а в результате попала под уголовное преследование". Проблема нехватки детских садов и школ в Краснодаре сохраняется, заявила Антонова в преддверии нынешнего учебного года.

Адвокат Александр Валявский во время прений заявил, что Антонову обвиняют в совершении семи самостоятельных действий. В частности, за то, что она на согласованном митинге против четвёртого президентского срока развернула два флага, в том числе флаг "Открытой России"*, активистка, по словам защитника, была впервые привлечена к административной ответственности. Кроме того, Антонова провела одиночный пикет с требованием достроить школьный бассейн, добавил адвокат.

"Одиночный пикет разрешен законодательством России. Обвинение считает, что этот одиночный пикет (Антонова) использовала как информационный повод для информирования общественности о деятельности «Открытой России»*. Мы просили суд и обвинение разъяснить, в каких СМИ Антонова размещала (материалы об организации, чтобы) допросить главредов, но нас не услышали", - заявил Валявский.

Он отметил, что активистку также привлекли по административной статье за репост новости про нехватку школ в Краснодаре, где оперативники увидели логотип "Открытой России"*. "Мы считаем, что это незаконно включено в обвинительное заключение. Это базовый принцип права. Никто не может отвечать дважды за одно и тоже. Это было сделано для того, чтобы как можно больше написать в обвинении", - считает Валявский.

Он также отметил, что Антонову оштрафовали за репост информации о митинге в память о Немцове – в этом посте, которым поделилась в соцсетях Антонова, был призыв: "Приходи, если любишь Россию", отметил защитник. "Это был согласованный митинг. Моя подзащитная не является автором этого (поста). Она не единственный распространитель этого (поста) - 27 репостов было месяц назад", - заявил в суде Валявский, добавив, что пост не был удален или заблокирован и продолжает распространяться.

"Я так понимаю, что какие-то сотрудники сидели в Facebook и искусственно создавали дело, которое мы столь долго разбираем. В действиях Антоновой нет никакого состава (преступления), и мне даже смешно, что мы его разбираем в суде", - заявил Валявский.

Ранее защита Антоновой заявила, что активистку привлекают к административной ответственности дважды за одно и то же деяние. "То есть третий раз (после двух административных правонарушений) должны были возбудить уголовное дело, а возбудили административное, по которому признали виновной и оштрафовали, и повторно сейчас ее привлекают за одно и то же деяние. У нас есть незыблемый принцип ЕСПЧ, что никто не может быть осужден дважды за одно и то же. И Верховный суд, и судебная практика в этом случае говорят, что это недопустимо", - заявил Валявский.

По его мнению, в деле нет доказательства того, что Антонова является членом организации, признанной нежелательной на территории России - "Открытой России"*, зарегистрированный в Великобритании, она никогда не была за границей и не имеет загранпаспорта. Валявский также добавил, что российская общественная организация "Открытая Россия"* никогда не признавалась нежелательной, но тем не менее была закрыта после того, как у российских властей появились к ней претензии.

«Дело политически мотивированно, и мы видим, как его подтягивали к уголовной (статье)", - отметил Валявский.

Защита выступила с ходатайством вернуться к судебному следствию и приобщить квитанции оплаты штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей по трем административным делам, указав на то, что обвинение несколько раз заявляло в суде, что Антонова штрафы не оплатила. Суд удовлетворил ходатайства, чеки были приобщены, а судебное следствие возобновлено. Новые прения сторон назначены на 22 сентября, передал корреспондент «Кавказского узла».

Ранее, в июле, адвокаты Антоновой заявляли, что намерены использовать еще одну возможность обжалования штрафа активистке - подать жалобу на имя председателя Верховного суда России. "У нас осталось еще одно решение, которое мы не обжаловали по другому штрафу, мы также будем подавать еще одну жалобу в Верховный суд", - сообщал Валявский.

Отметим, что ранее Яна Антонова сообщила, что власти запретили устанавливать на улицах Краснодара агитационные кубы активистке, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах в гордуму.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.