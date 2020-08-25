Краснодарцы высказались против возобновления занятий в школах

25 августа 2020, 19:16

Необходимо продолжать дистанционное обучение, потому что переполненные краснодарские школы могут стать очагом коронавируса, считают родители учащихся. Проблема нехватки детских садов и школ в Краснодаре сохраняется, констатировала активистка Яна Антонова.

Как писал "Кавказский узел", в новых микрорайонах Краснодара не хватает школ, а действующие переполнены, там учатся в три смены. Так, новая школа №102 в микрорайоне "Губернский", которая открылась 1 сентября 2018 года, набрала 23 первых класса - от "А" до "Ч".

Родители школьников не рады началу учебного года

Возобновлять очные занятия в условиях переполненности школ преждевременно, считает жительница микрорайона "Губернский" Галина Юрьева, сын которой в этом году идет в третий класс школы №102. Она отметила, что школа продолжает работать фактически в три смены, что очень сложно, особенно для младших школьников.

"Мы привыкли к дистанционному обучению, и думали, что оно продолжится. Дело в том, что у нас образованием ребенка занимается, в основном, бабушка. Мы, родители, работаем. Теперь мы опасаемся за ее здоровье, ведь ей нужно водить ребенка в школу, забирать, то есть находится с ним в тесном контакте. Дети переносят болезнь легко, но сын может стать распространителем вируса", - отметила Галина Юрьева.

Она считает, что выполнить требования Роспотребнадзора в переполненных школах невозможно. "Поэтому мне и мужу срочно нужно пересматривать свои рабочие графики. Я беру отпуск без содержания на сентябрь, а в октябре муж, чтобы не подвергать нашу бабушку угрозе заражения", - сообщила местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодарском крае сложилась наиболее благоприятная в Южном федеральном округе ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На сегодняшний день на каждые 100 тысяч жителей Кубани приходятся 188,2 случая заражения. С начала пандемии заразился 10 681 местный житель, из них продолжают болеть 1549, а 166 человек скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Другая жительница микрорайона "Губернский", Марина Гнатко, также считает, что необходимо отказаться от очного обучения хотя бы в переполненных школах. "Отмена масочного режима – это, конечно, непопулярная мера. Дети несколько месяцев были изолированы полностью, у них нет никакого иммунитета. Заболеваемость не снижается, а мы открываем школы. Я считаю, что до Нового года дети должны обучаться дистанционно", - заявила она.

Марина Гнатко рассказала, что ее дочь учится в шестом классе и успешно справлялась с дистанционным обучением. "Хоть и мы, родители, тоже были на самоизоляции, но фактически наша помощь ей была не нужна. У нас дочь хорошо учится, а на дистанционном обучении стала учиться еще лучше, потому что кроме учебы не отвлекается на общение с одноклассниками, общественную жизнь", - сказала жительница Краснодара корреспонденту "Кавказского узла".

Отец пятиклассника из 71-й школы Краснодара, Анатолий, считает преждевременным отмену дистанционного обучения в школах Краснодара. "Я считаю эти меры как минимум нелогичными. Число выявленных случаев не снижается, режим повышенной готовности не отменен. Мы научились учится дистанционно, дети втянулись. Думаю, после начала учебного года будет вспышка [коронавируса]", - предположил краснодарец.

Он указал на то, что в процесс очного обучения детей втянуто немало взрослых. "Учителя, бабушки и дедушки, родители. Если редко болеют дети, то взрослые болеют, да еще и с осложнениями. Дети будут приносить вирус из школы домой. У нас вот две бабушки 80 и 86 лет с нами живут, я опасаюсь за их здоровье", - сказал житель Краснодара корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Краснодара Ольга, чья дочь учится в 10 классе школы №66, также считает, что необходимо продлить дистанционное обучение в краснодарских школах на первое полугодие. "Считаю, что открывать школы преждевременно - мы получим новую пандемию после этого, и снова нас отправят на самоизоляцию. И снова мы останемся без работы. Только вроде жизнь стала налаживаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С этим мнением согласилась и жительница Краснодара Алина Николаева, у которой двое детей учатся в школе №102 микрорайона "Губернский". "Тяжело заниматься с детьми дома. У меня сын идет во второй класс, дочь в пятый. Но это безопасно для здоровья. Я домохозяйка, поэтому не вижу проблем в дистанционном образовании. Наоборот, дети всегда под присмотром, вовремя накормленные", - пояснила она.

Алина Николаева отметила, что для учителей-предметников будет неудобна кабинетная система, введенная на время эпидемии. "Непонятно, как предметники будут ходить по кабинетам, как они будут носить за собой наглядный материал. Особенно учителя химии и физики - они свои лаборатории будут за собой носить, что ли?" - отметила женщина.

Однако не все родители школьников считают, что уроки надо проводить дистанционно. Кира Дубинина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее два сына идут в 3 и 6 класс школы № 71, в которой в этом году набрали сразу 33 первых класса. "Школа, конечно переполнена. Но я за то, чтобы дети, наконец, пошли в школу, потому что для меня было невозможно заниматься с ними дома. Мы учились с утра и до поздней ночи", - рассказала жительница Краснодара.

Она отметила, что вместе с мужем вышла на работу, с детьми заниматься дома некому. "Я считаю, что пора формировать общий иммунитет у наших детей, невозможно всю жизнь их держать в изоляции. Поэтому пусть идут в школу", - заключила Кира Дубинина.

В Краснодаре не успевают строить новые школы

По требованию Роспотребнадзора, на каждого школьника должно быть выделено не менее двух с половиной квадратных метров, указала корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты краснодарской городской думы Яна Антонова.

"Никто не проводил исследования на наличие иммунной прослойки по коронавирусной среди краснодарцев и краснодарских школьников. Возможно, доля имеющих иммунитет уже достаточно высока. А в переполненных краснодарских школах, некоторые из которых строились на 500 ученических мест, а имеют до 2300 учащихся, любые противоэпидемические меры представляются затруднительными", - считает Антонова, которая по профессии является детским хирургом.

Ситуация с нехваткой школ в Краснодаре усугубляется каждый год, поскольку количество школьников растет, отметила Яна Антонова. "За четыре года построены семь школ и пристроек к школам. К 1 сентября в эксплуатацию в Краснодаре вводят только одну школу на 1100 ученических мест, по улице Красных партизан 1/4. Этого мало для быстрорастущего и испытывающего огромный миграционный приток города", - считает Антонова.

По ее информации, во многих классах краснодарских школ по 40 учеников. "В микрорайоне Юбилейном сейчас строится пристройка к 87 гимназии на 300 ученических мест - это все, чего удалось добиться от городской администрации за 10 лет, хотя ежегодно направлялись обращения с требованием построить школы и пристройки к школам", - отметила Антонова.

По ее информации с 2005 по 2016 годы благодаря строительству новых школ и пристроек к школам в городе прибавилось 3326 ученических мест. "Это очень мало, так как город интенсивно растет и растет рождаемость. Образовалась нехватка школ, которую семь новых школ ликвидировать не смогли. Мэр Первышов говорил, что городу нужно вводить в эксплуатацию десять школ ежегодно. Это правильно", - сообщила Антонова. По ее данным, сейчас 10 школ и пристроек к ним в Краснодаре находятся на стадии котлованов.

Ситуацию с нехваткой детских садов и школ в краевом центре можно назвать катастрофической, считает главный редактор телепрограммы "Свободная Кубань" Вячеслав Потапов. Он указал, что новые районы города испытывают острую нехватку образовательных учреждений, при этом строительство школ там не запланировано из-за нехватки земельных участков, которые все уходят под жилую застройку.

"Есть точечные, несистемные решения. В ручном режиме. Но даже в Комсомольском микрорайоне, построенном в конце 70-х - начале 80-годов, то есть по правилам проектирования, сегодня не хватает мест детям - и в школах, и в детсадах", - сказал Потапов.

Он отметил, что практически все ведомственные детские сады в Краснодаре в начале 90-х были перепрофилированы. "Есть даже факт перепрофилирования нового здания общеобразовательной школы №88 в Институт развития образования Краснодарского края. Почему специально приспособленное здание в спальном районе нужно использовать для иных целей, а дети, живущие рядом, должны учиться в три смены? Это наглядно характеризует политику губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Это факты, противоречащие его победным реляциям и звонким декларациям", - констатировал Потапов.

Численность школьников в Краснодаре выросла на 11 740 и достигла 157 138, из них 18,5 тысяч - первоклассники. В школе №11 сформированы 22 первых класса, в школе №71 – 33, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в городском департаменте образования.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".