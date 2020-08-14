Антоновой отказано в установке агитационных кубов в Краснодаре

14 августа 2020, 01:03

Власти запретили устанавливать на улицах Краснодара агитационные кубы активистке Яне Антоновой, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах в гордуму.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в работе нежелательной организации. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. 15 июля, после долгого перерыва, связанного с карантином по коронавирусу, обвинение представило письменные доказательства вины Антоновой. Защита утверждает, что обнаружила в материалах дела сфальсифицированный протокол осмотра телефона Антоновой. Суд отказался изъять из дела те доказательства, которые адвокаты сочли недопустимыми.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Активистка Яна Антонова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что выдвинула свою кандидатуру на выборы в городскую думу Краснодара по избирательному округу №6. По словам активистки, она проживает там около 20 лет и знает его проблемы. Антонова отметила, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

По словам Антоновой, администрация Краснодара не согласовала ее команде расстановку в округе предвыборных кубов. «Формальный повод для отказа - несоблюдение сроков подачи уведомления... Это намеренное ограничение права на агитацию", - считает она. Активистка рассказала, что на кубах планировалось "собирать подписи за строительство детских садов в жилкомплексе «Новый город» и на улице Харьковской, 33".

Она сказала, что штаб планировал установку предвыборных кубов в избирательном округе с 12 августа. "Агитационные мероприятия имеют упрощенные правила проведения... Предвыборные встречи кандидата не требуют уведомления. Однако нам неформально сообщили, что всё-таки в Краснодаре согласование требуется", - сказала Антонова. По ее словам, уведомление о расстановке кубов было подано за четыре дня до проведения агитации. "Нам ответили отказом, приравняв сроки (подачи уведомлений) по кубам к пикету. Поэтому мы подали повторно (уведомление) на 18 августа», - сообщила активистка.

Руководитель предвыборного штаба кандидата Антоновой, независимый депутат Ейской районной думы Александр Коровайный рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что во многих регионах установка куба приравнивается к предвыборной агитации, и для встреч с избирателями возле такого куба не требуют уведомления. «Мы подали (уведомление), нам отказали, сославшись на то, что... нужно подавать уведомление за пять дней до мероприятия, а мы подали за четыре дня. Мы подали новое уведомление на пикеты, ответа еще нет», - отметил он.

Он добавил, что если установку кубов не согласуют и на этот раз, штаб Антоновой планирует обжаловать действия администрации в суде. По словам Коровайного, предвыборная агитация только началась, и пока других препятствий в ее проведении нет.

Руководитель штаба рассказал, что Антонова и волонтеры ее штаба начали поквартирные обходы, с завтрашнего дня (14 августа) будут проводиться ежедневные встречи кандидата с избирателями во дворах. «Напечатали листовки и плакаты. Волонтеры их расклеивают, некоторые листовки срывают сразу", - сказал Коровайный. Он предположил, что это либо кто-то дал указ уничтожать агитацию, либо это решили сами какие-то сознательные граждане - "например, старшие домов, которые традиционно поддерживают кандидата от действующей власти".

Комментариями администрации Краснодара относительно отказа в установке кубов Яне Антоновой "Кавказский узел" пока не располагает.

Избирком сообщил о 699 кандидатах на выборы в думу Краснодара

Электоральный юрист Евгений Порошин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что об установке агитационных кубов, в соответствии с действующим законодательством, действительно нужно уведомлять администрацию города. Полностью запретить кандидату проводить предвыборную агитацию избирком не может, отметил Порошин. При этом избирком может признать незаконным конкретный агитационный материал, если избирательная комиссия обнаруживает в нем нарушения, сказал юрист. В этом случае кандидат этот материал, например, баннер, использовать не может, иначе в отношении него будет составлен протокол об административном нарушении, пояснил Порошин.

«Установка куба фактически является одной из разновидностей пикетирования. Здесь включается механизм согласования публичных мероприятий. Правила согласования (установки) агитационных кубов ничем не отличаются от обычных пикетов», - рассказал юрист.

Он указал на то, что в законодательстве о публичных мероприятиях есть специальная категория - «быстровозводимая сборно-разборная конструкция». «Ее ввели в законодательство после того, как кубы появились на кампании Алексея Навального в Москве на выборах мэра в 2013 году. Даже если рядом с этим кубом будет стоять один человек... в случае использования сборной конструкции согласование все равно нужно», - подчеркнул Порошин.

При этом, отметил он, закон не прописывает особенности подачи уведомлений, если кандидат планирует установить куб на несколько дней или одновременно в нескольких точках. «Если надо несколько дней держать куб на какой-то точке, способ подачи уведомлений решается в рабочем порядке с сотрудниками уполномоченного органа. Кто-то требует приносить на каждое мероприятие отдельное уведомление, кто-то согласен принимать в одном документе уведомления на несколько дней или на несколько точек. Но в любом случае, информация о каждой точке и каждом дне, когда куб будет стоять на каждой из этих точек, должна быть доведена до городской администрации», - заключил Порошин.

Он отметил, что действия администрации можно оспорить в суде. Иски, касающиеся выборов, рассматриваются в ускоренном порядке - в течение пяти дней, а иски, касающиеся публичных мероприятий, - не позже дня, предшествующего запланированному мероприятию.

О своем выдвижении на выборы в городскую думу седьмого созыва избирательную комиссию уведомили 699 кандидатов, из них 360 человек представлены в муниципальных списках партий и 339 выдвинуты по одномандатным избирательным округам, в порядке самовыдвижения свои кандидатуры представили 117 кандидатов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник избиркома Краснодара.

Выдвинули свои кандидатуры представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Единой России» и партии «Новые люди», отметил он. В ноябре 2019 года депутаты городской Думы приняли решение об увеличении количества депутатов в думе нового созыва до 52 человек, ранее их было 48. Это связано с тем, что, по сравнению с 2015 годом, когда проходили последние выборы, в Краснодаре существенно выросло количество избирателей. 39 депутатов будут избирать по одномандатным округам, 13 - по партийным спискам, отметил сотрудник избиркома. Голосование пройдет 13 сентября, сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что в этот же день пройдут выборы губернатора Краснодарского края. Из шести человек, уведомивших избирком о желании бороться за пост главы региона, нужные для регистрации документы в отведенный для этого срок подали пятеро.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.