Число претендентов на пост губернатора Кубани сократилось до пяти

30 июля 2020, 22:44

Из шести человек, уведомивших избирком о желании бороться за пост губернатора Краснодарского края, нужные для регистрации документы в отведенный для этого срок подали пятеро.

Как писал "Кавказский узел", на этапе выдвижения, который завершился 5 июля, заявки в избирком Краснодарского края на участие в выборах губернатора сдали шесть претендентов. Жители Краснодарского края заявили "Кавказскому узлу", что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами губернатора региона, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен, а среди конкурентов действующего губернатора Кондратьева нет сильных политических фигур.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в июне проголосовали за проведение голосования на выборах губернатора в единый день голосования 13 сентября. Кроме того, в этот день пройдут 79 избирательный кампаний в нескольких городах и районах региона.

В избирательную комиссию Краснодарского края необходимый пакет документов для регистрации на губернаторские выборы представили пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин Иван от ЛДПР, Олег Лугин от «Партии Роста», Денис Хмелевской от «Справедливой России» и Вениамин Кондратьев от «Единой России», сообщается на сайте комисси.

Этап приема документов для регистрации завершился 29 июля, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексея Черненко. «Финансовый отчет, трех кандидатов для наделения полномочиями членов Совета Федерации и иные документы, необходимые для регистрации, подали пять человек», - цитирует сегодня Черненко ТАСС.

В ближайшие десять дней региональная избирательная комиссия рассмотрит пакеты документов и примет решение о регистрации кандидатов.

Отметим, что помимо выше перечисленных пяти кандидатур заявление на выдвижение для участия в выборах губернатора подавал также Денис Деулин от "Партии социальной защиты", однако документы на регистрацию он не представил.