Яна Антонова. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

29 октября 2020, 02:30

Антонова заявила о новом преследовании за "Открытую Россию"*

Правоохранители завели третье административное дело в отношении краснодарской активистки Яны Антоновой из-за старых репостов в Facebook. Новое дело появилось перед апелляцией на приговор по уголовной статье об участии в деятельности "Открытой России"*, указала активистка.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в деятельности "Открытой России"*. Адвокаты Антоновой заявили, что будут добиваться отмены обвинительного приговора за участие в деятельности "Открытой России"*. Дело в отношении Антоновой неправомерно квалифицировано по уголовной статье, а в основу обвинительного приговора легли обвинения свидетеля, который так и не явился в суд, заявила защита.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как приняла участие в митинге 29 апреля 2017 года в Краснодаре, держа флаг "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года.  Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Антонова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее 28 октября вызвали в прокуратуру Краснодара, где ознакомили с административным протоколом по статье 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности в России иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в стране нежелательной. - Прим. "Кавказского узла").

По словам активистки, административное производство было возбуждено на основании сделанных ею репостов новостных и аналитических материалов издания "МБХ-медиа" в Facebook в конце 2018 и начале 2019 годов, еще до возбуждения уголовного дела. Антонова рассказала, что на стадии опроса в прокуратуре она всегда отказывается отвечать на вопросы, пользуясь 51-й статьей (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. - Прим. "Кавказского узла"), поэтому в этот раз прокурор не задал ей ни одного вопроса. "Тысячи людей ежедневно репостят тексты издания, сотни дают ему интервью", - отметила активистка.

"Прокуратура опасается, что мой приговор, вынесенный 2 октября, не устоит в апелляции, и решила таким образом подстраховаться", - предположила Антонова. Она рассказала, что ходила по повестке в прокуратуру без адвоката, а в суде ее интересы будет отстаивать адвокат "Правозащиты Открытки".

В постановлении о возбуждении административного дела говорится, что Антонова в 2019 году опубликовала на своей странице в соцсети Facebook 30 информационных материалов "проекта иностранной неправительственной организации Open Russia* — MBK media (МБХ медиа)", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. В документе утверждается, что Open Russia* признана в России нежелательной, отметил он.

"Это краснодарская трактовка того, какие именно организации у нас в России признаются нежелательными", - отметил Пряшников. По его словам, это не первая попытка назвать "МБХ медиа" одним из проектов нежелательной организации. Координатор "Правозащиты Открытки" подчеркнул, что в реестр Минюста России по распоряжению Генпрокуратуры в 2017 году попала британская организация Open Russia*, но при этом отсутствуют какие-либо упоминания о том, что "МБХ медиа" имеет какое-либо отношение к этим организациям.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

"Подобная трактовка использовалась в отношении краснодарского активиста Александра Савельева, в отношении него возбуждали уголовное дело, и одним из эпизодов также признали то, что он в свое время работал в "МБХ-медиа". Это абсолютно не соответствует и практике, которую сформировала Генпрокуратура по этим делам, это чисто краснодарская инициатива", - сообщил Прянишников.

30 июля 2019 года в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных прошли обыски. По словам активистов, обыски были связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Савельева с "нежелательной организацией". Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха. Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу на постановление об обыске в штабе "Экологической вахты по Северному Кавказу", сообщили 7 июля экологи.

Он указал на то, что в постановлении о возбуждении нового административного дела в отношении Антоновой речь идет о публикациях 2019 года, которые не попали в состав материалов, собранных для возбуждения уголовного дела по статье 284.1 (об осуществлении деятельности в России иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в стране. - Прим. "Кавказского узла) в отношении нее. Прянишников предположил, что обвинения в репосте публикации "МБХ медиа" в уголовном деле не было потому, что уголовное судопроизводство "более строгое, и там бы это все не прошло".

Материалы дела будут переданы в мировой суд, и уже там будет решаться вопрос, имеются ли в действиях Антоновой признаки состава правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ, заключил он.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Защита Антоновой добилась возобновления судебного следствия", "Мосгорсуд отказался снять арест со счетов матери активистки Антоновой," "Защита Антоновой заявила о фальсификации доказательств в материалах дела".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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