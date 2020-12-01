Жители Нагорного Карабаха пожаловались на отсутствие социальной помощи

01 декабря 2020, 20:25

Армянские власти сообщили о начале выплат финансовой помощи карабахским беженцам, программа помощи лишившимся домов жителям Нагорного Карабаха все еще не утверждена. Потерявшие жилье карабахцы рассказали, что вынуждены жить у родственников или снимать квартиру за свой счет.

Как писал "Кавказский узел", жители Степанакерта жаловались, что чиновники не оказывают помощи лишившимся жилья во время осеннего обострения карабахского конфликта. 23 ноября власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 135 долларов) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта, и местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. В Степанакерт также съезжаются беженцы из перешедших под контроль Азербайджана территорий. Лишившихся жилья людей временно расселяют в гостиницах, власти пообещали также заняться восстановлением их домов. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для всех карабахцев в течение года. К 30 ноября число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев достигло 55 тысяч.

Почтовые отделения уже начали выплату финансовой помощи жителям Нагорного Карабаха, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы министерства соцобеспечения и труда Армении Ерануи Яйлаханян.

Она отметила, что выплаты можно получить как в почтовых отделениях Армении, так и Нагорного Карабаха. По ее словам, пока реализуется программа помощи, которая предусматривает выплаты в размере 68 тысяч драмов всем беженцам и дополнительно 15 тысяч драмов тем, у кого нет недвижимости в Армении.

Также для жителей Нагорного Карабаха подготовлена вторая программа господдержки, в рамках которой граждане, лишившиеся жилья либо в результате обстрелов, либо если их дома остались на территориях, отошедших Азербайджану, получат по 250 тысяч драмов (500 долларов) и 300 тысяч драмов (600 долларов) соответственно.

"Регистрация на получение социальных выплат по второй программе еще не началась, так как решение еще не принято", - пояснила Яйлаханян.

В правительстве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что проект решения по второй программе помощи находится на стадии утверждения у президента.

Жительница Степанакерта Асмик Арушанян до сих пор не получала социального содействия от властей. Ее дом поврежден во время обстрела, и она вынуждена снимать жилье. "Когда начнут ремонт дома, неизвестно. Я попросила, чтобы крышу хотя бы починили, чтобы дождевая вода не заливала дом. Но и этого не сделали", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Арушанян преподает на полставки историю в степанакертской школе, получает также пенсию по инвалидности. "Выжить, конечно, сложно. Особенно, если учесть, что мне теперь приходится и за аренду платить. Без господдержки невозможно отремонтировать и снимать квартиру. Если власти окажут содействие, я хотя бы смогу не думать месяца четыре о квартплате. Может, за это время и отремонтируют мой дом. Хотя неизвестно, успеют ли за четыре месяца завершить работы", - отметила Асмик Арушанян.

Жительница Степанакерта Ануш Мкртумян рассказала, что власти Мартакерта ведут учет горожан, потерявших дома в результате обстрелов. "В Мартакерте живет моя мама. Она преподает в мартакертской школе. Получает зарплату, на нее и живет. Ну и плюс дети ей помогают. Сейчас она временно живет у моей сестры в Аскеране. Но с возобновлением учебного процесса должна вернуться в Мартакерт. Жить будет пока с семьей моего дяди", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На днях мама Ануш ездила в Мартакерт, в мэрии сказали, что ее взяли на учет, кроме того, ей полагается компенсации в размере 30 тысяч драмов до восстановления жилья, отметила Мкртумян. "Но квартиру за эту сумму снять невозможно. Цены начинаются от 40-50 тысяч драмов (80-100 долларов). Нам также обещали выплаты в размере 250 тысяч драмов, но эта программа пока не утверждена. Пока что ведется учет жителей, кто потерял по той или иной причине дома", - сказала она.