Участники пикетов в защиту Гаджиева отметили возросшую поддержку махачкалинцев

01 декабря 2020, 09:22

Четыре одиночных пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева 30 ноября сопровождались более активной, чем раньше, поддержкой махачкалинцев, сообщил участник акции Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 23 ноября акцию провели 10 человек. Они заявили, что пикеты будут проходить после этапирования Гаджиева как в Махачкале, так и в Ростове-на-Дону.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева 30 ноября провели серию одиночных пикетов с требованием об освобождении журналиста и прекращении его уголовного преследования. Акция проходила перед комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. На месте ее проведения присутствовали восемь человек, четверо из них приняли участие в одиночных пикетах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, также участвовавший в акции.

Юсупов объяснил, что несколько сторонников Гаджиева не смогли присутствовать, так как заболели. Однако, по словам журналиста, поддержка со стороны водителей проезжавших мимо автомобилей была сильнее, чем во время предыдущих акций. "Это свидетельствует о том, что все больше людей узнают про ситуацию с Абдулмумином Гаджиевым, и учатся таким образом выражать поддержку", - считает Юсупов.

Он сообщил, что сотрудник правоохранительных органов подошел к участникам пикетов и записал их данные. Препятствий проведению акции со стороны сотрудников правоохранительных органов не было, отметил Юсупов.

Адвокат Ахмед Ахмедов рассказал, что Гаджиев до сих пор находится на территории Дагестана и процедура его этапирования еще не начата. Ахмедов отметил, что посещал журналиста 26 ноября. По его словам, Гаджиев не имеет никаких жалоб на содержание в махачкалинском СИЗО и ожидает начала процедуры этапирования. Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будут этапировать по отдельности, сообщил он.

Ахмед Ахмедов считает, что у родственников возникнут трудности со свиданиями с Абдулмумином Гаджиевым в ростовском СИЗО. "Его пожилым родителям будет трудно приезжать в Ростов. И я думаю, что количество свиданий будет меньше, чем в Махачкале, так как им трудно будет добираться в Ростов", - считает адвокат.

После перевода Гаджиева в ростовское СИЗО пожилые родители не так часто будут посещать его в Ростове-на-Дону, отметил также родственник журналиста, пожелавший остаться неизвестным. Он рассказал, что родители в последний раз посещали Гаджиева в сентябре. "В последний раз мать Абдулмумина ходила к нему, а после передачи дела в Ростов ни разу не ходили на свидание", - сообщил родственник Гаджиева.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".