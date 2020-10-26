Десять человек приняли участие в пикетах в поддержку Гаджиева

26 октября 2020, 18:16

Участники серии одиночных пикетов в Махачкале потребовали освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование. Дело Гаджиева будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил адвокат журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 13 октября в одиночных пикетах приняли участие девять человек, в том числе его тетя Сарат Гаджиева. 19 октября к одиночным пикетам в центре города в поддержку Гаджиева присоединился представитель "Альянса врачей" в Дагестане Салим Халитов, передают "Кавказ.Реалии".

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд, отметив, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

В серии одиночных пикетов, которые сегодня прошли на углу проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану, приняли непосредственное участие 10 активистов, на месте проведения пикетов находилось до 20 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

По его словам, водители автомашин, проезжавших мимо пикетирующих, также выражали свою поддержку, давая длинный автомобильный гудок.

Адвокат Гаджиева Ахмед Ахмедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 22 октября посетил журналиста в СИЗО. Со слов Ахмедова, журналист не озвучивал ему жалоб. "Все стандартно. Он в хорошем настроении, жалоб на содержание нет",- отметил Ахмедов.

Уголовное дело Абдулмумина Гаджиева будет рассматриваться в Южном окружном военном суде, но оно туда еще не прибыло, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. По его словам, после поступления уголовного дела будет назначено предварительное судебное слушание, в котором подсудимые будут принимать участие по видеоконференцсвязи, а в дальнейшем Гаджиев будет этапирован в Ростов-на-Дону и будет находиться в одном из ростовских СИЗО, и тогда уже непосредственно будет участвовать в судебных заседаниях.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".