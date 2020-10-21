Дело Гаджиева передано в суд

21 октября 2020, 15:22

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов, заявил Следком, отчитавшись о завершении расследования.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил под стражей еще на три месяца журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, а также Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных по делу о финансировании терроризма. Защита сочла продление ареста необоснованным.

Абдулмумин Гаджиев находится под арестом с июня 2019 года. Обвинение утверждает, что он перечислял деньги на счета благотворительных фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности. В поддержку журналиста в Махачкале регулярно проводятся пикеты.

Расследование уголовного дела против Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова завершено, дело передано в суд. Им предъявлены обвинения по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, участии в деятельности террористической организации и организации финансирования терроризма. При этом расследование дела Исраила Ахмеднабиева и его предполагаемых сообщников, объявленных в международный розыск, продолжается.

По версии следствия, обвиняемые вводили в заблуждение жертвователей фондов, утверждая, что собирали деньги на помощь сиротам, тяжелобольным, беженцам в Сирии и строительство мечети. Роль Гаджиева, по мнению следователей, заключалась в том, что он, являясь редактором отдела религии общественно-политической еженедельной газеты, призывал в своих статьях вносить средства в эти благотворительные фонды, а также "пытался воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их к участию в деятельности террористической организации".

"Всего в результате организованного Ахмеднабиевым, Ризвановым, Гаджиевым, Тамбиевым и другими неустановленными следствием лицами сбора денежных средств для финансирования терроризма, на счета созданных ими благотворительных фондов поступило не менее 68 000 000 рублей, 200 000 долларов США и 48 000 турецких лир", - утверждается в сегодняшней публикации на сайте дагестанского управления Следкома.

В публикации не уточняется, каким судом будет рассматриваться дело Гаджиева, Тамбиева и Ризванова.

Ранее адвокат Тамбиева заявлял, что его подзащитный неоднократно жаловался на недозволенные методы допросов со стороны правоохранителей. В частности, Тамбиев говорил, что был избит при задержании, что его "допросили с нарушениями". Перед рассмотрением одной из жалоб угрожали. В июле Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил просьбу Тамбиева обязать силовые ведомства выплатить компенсацию за вред здоровью. Защита выразила намерение обжаловать решение суда.

Коллеги Гаджиева считают его уголовное преследование давлением на издание "Черновик". Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".