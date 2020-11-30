Участники акции протеста в Батуми потребовали отменить локдаун

30 ноября 2020, 05:37

Введение в Грузии жестких ограничений из-за коронавируса лишило многих людей заработка, им нечем кормить свои семьи, заявили участники акции протеста в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября представители и сторонники оппозиционных партий вышли на акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов. Протестующих поддержали водители маршруток и таксисты, которые провели автопробег и приняли участие в митинге перед домом правительства Аджарии.

С 28 ноября по 31 января в Грузии запрещены массовые мероприятия, на дистанционный формат работы переведены объекты общепита и ограничено движение общественного транспорта и пешеходов. В восьми самых крупных городах страны введены дополнительные меры профилактики. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. Власти выделили средства на поддержку населения в период карантина

В акции протеста перед зданием правительства Аджарии 29 ноября, по данным представителей партии "Единое национальное движение", приняли участие порядка 2000 человек.

Оппозиционные партии открыли в центре Батуми "квартал свободы" и народную мэрию. Они заявили, что с помощью этой платформы попытаются помочь людям с решением их проблем в разных сферах. "У нас есть юристы, и они будут проводить бесплатные консультации людям", - привели слова представителя партии "Лело" Александра Милорава "Новости-Грузия".

"Нашими требованиями по-прежнему являются проведение повторных выборов в парламент, назначение нового председателя ЦИК и освобождение политзаключенных. Но к ним добавляются также требования прекратить локдаун и отменить запрет на работу общественного транспорта", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист "Единого национального движения" Джелал Кикава.

К водителям маршрутных такси, требовавших возобновления движения автотранспорта, присоединились жители окрестных сел. "Мы не можем добраться до города, чтобы купить продукты и продать свой урожай. Автомобиля у меня нет, ехать на такси - это 10-15 лари (примерно 3-4,5 доллара) в один конец, за месяц выйдет 600-900 лари (180-210 долларов)", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кедского района Георгий Таргамадзе.

"У меня дети дома, их нужно каждый день кормить. Остались в селе, никуда выехать не можем", - пожаловался житель Кеды Ираклий Барамидзе.

"До введения карантина я работал поваром в Батуми, а сейчас остался без работы. Даже если найти съемное жилье в Батуми, то работать негде - рестораны закрыты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кеды Георгий Диасамидзе.

"У нас у всех кредиты в банках. Как теперь возвращать, если на два месяца мы без работы остались?", - посетовал житель Хелвачаури Ираклий Беридзе.

"Введением нового локдауна правительство разорило всю Грузию. Из работающего населения только около 30 процентов - госслужащие или бюджетники, а все остальные - бизнесмены или рабочие. Они остались без работы, и новый локдаун добьет их, экономика умрет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джелал Кикава.

"Карантин ни к чему не приведет - эпидемия уже вышла из-под контроля, и она будет распространяться. Единственное, что могло сделать правительство - это улучшить систему распределения больных. Люди с симптомами коронавируса по сто человек собираются перед пунктами проведения тестов, но их не обслуживают. Больные разносят инфекцию, несмотря на локдаун. Одновременно прекратили работать предприятия, люди перестали зарабатывать, перестали платить налоги. На здравоохранение у государства денег не будет, как и на все остальное", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший министр здравоохранения Аджарии Леван Антадзе.

В 21.00 по местному времени (20.00 мск) митинг прекратился, и большинство людей разошлись по домам. Однако приехавшие из Хелвачаури остались ночевать на улице. "Мы стоим сейчас перед зданием парламента [...] время проводим нормально, бодро", - рассказал Горгий Диасамидзе.

"Большинство разошлось, но 150 человек остались в пределах "Народного квартала", - сказал Джелал Кикава.

Напомним, первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, большинство голосов набрали кандидаты от "Грузинской мечты". Об особенностях этих выборов можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

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