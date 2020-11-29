29 ноября 2020, 17:38

Водители маршруток присоединились к акции протеста в Батуми

Акцию протеста сторонников оппозиции в Батуми поддержали водители маршруток и таксисты, которые провели автопробег и приняли участие в митинге перед домом правительства Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября жители окрестных сел приехали в Батуми и приняли участие в митинге сторонников оппозиции, протестующих против результатов голосования на парламентских выборах.

Сегодня представители и сторонники оппозиционных партий вышли на акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов.

Солидарность участникам акции выразили водители маршруток и такси, который устроили шествие на автомобилях и присоединились к участникам акции, информирует "Интерпрессньюс".

Напомним, до 10 декабря избирком Аджарии должен составить протокол об окончательных результатах второго тура выборов депутатов Верховного совета республики. Представители оппозиции, бойкотировавшей второй тур выборов в Верховный совет Аджарии, предположили, что новый совет будет поддерживать все решения правительства.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, большинство голосов набрали кандидаты от "Грузинской мечты". Об особенностях этих выборов можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"".

Примечание:

"Силовики освободили задержанных в Батуми активистов", "Три активиста задержаны на акции протеста в Батуми", "Три избирательных участка не смогли открыться в Грузии из-за непогоды".

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