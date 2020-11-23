Селяне приняли участие в митинге аджарской оппозиции

23 ноября 2020, 11:58

Около 20 жителей поселка Кеда провели ночь около дома правительства в Батуми на бессрочной акции протеста против результатов парламентских выборов. Представители оппозиции сочли важной поддержку жителей сельской местности.

Как писал "Кавказский узел", в Батуми перед домом правительства Аджарии проходит бессрочный митинг сторонников оппозиции, протестующих против результатов голосования на парламентских выборах.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, большинство голосов набрали кандидаты от "Грузинской мечты". Об особенностях этих выборов можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

22 ноября в Батуми приехали жители окрестных населенных пунктов для участия в акции протеста перед домом правительства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Единого национального движения" в Аджарии Леван Антадзе.

"В день второго тура, который мы не признаем, мы объявили перерыв, и ночью перед домом правительства дежурили только батумцы. Но с сегодняшней ночи жители разных районов Аджарии продолжат поочередное дежурство", - сказал он.

В частности, в 20.30 (19.30 мск) 22 ноября, за полтора часа до начала комендантского часа, на место акции прибыли около 20 жителей поселка Кеда. Они расположились на ночь в двух палатках, установленных на улице Мемеда Абашидзе между зданиями Дома правительства и Конституционного суда, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В начале сентября власти Грузии констатировали начало второй волны коронавируса. 5 ноября премьер-министр страны заявил, что число случаев заражения коронавирусом растет из-за массовых акций против результатов парламентских выборов. После этого власти объявили о введении с 9 ноября комендантского часа в семи крупнейших городах, в том числе в Батуми: с 22.00 до 5.00 действует запрет на прогулки и поездки по улицам.

По словам прибывших активистов, они готовы терпеть трудности ради достижения политических целей. "Мы уже 30 лет живем в независимой, демократической стране, а теперь мы видим, что парламент, фактически, превратился в Верховный совет КПСС: одна партия у власти. Чтобы не допустить этого, я готов приходить на митинги, а моя семья - жена и дети - понимают и поддерживают мое решение, хотя в неделю по нескольку раз придется оставлять из одних, при этом не зарабатывая денег", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кеды Мераб Сурманидзе.

Схожее мнение высказал житель Кеды Георгий Диасамидзе. "Конечно, трудно, но мы готовы преодолеть эти трудности, чтобы избавиться от монопольной власти [лидера правящей партии] Бидзины Иванишвили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители сельской местности вовлечены в политическую жизнь гораздо больше, чем 10 лет назад, пояснил он. "Благодаря интернету, мы фактически живем так же, как и горожане. Социальные группы, множество новостных сайтов - все это вовлекает сельское население в общественную жизнь. Сельские люди совсем не такие, как раньше, - у нас есть политические предпочтения, мы знаем, чего хотим на митингах", - сказал Георгий Диасамидзе.

Житель Кеды Тамаз Беридзе объяснил свое участие в акции стремлением к улучшению жизни людей в стране. "Мы уже устали от этого - курс лари упал больше чем в два раза, а доходы населения остались такими же. Сколько бы ни работали, денег остается все меньше и меньше. И правительство ничего не может поделать - никакие решения "Грузинской мечты" не идут на пользу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тамаз Беридзе.

Поддержка сельского населения очень важна для оппозиции, заметил бывший глава Аджарской автономной республики Леван Варшаломидзе. "Это доказывает, что мы преследуем не узкопартийные интересы, а представляем интересы широких слоев населения", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 11.30 мск, митинг в Батуми продолжается. Сторонники оппозиции требуют отменить результаты выборов и провести повторно оба тура голосования. "Мы отказываемся идти в парламент Грузии и в Верховный совет Аджарии. Бидзина Иванишвили превращает парламент в ЦК КПСС, а присутствие оппозиции в таком парламенте будет лишь номинальным", - пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" кандидат от оппозиционного блока "Сила в единстве" Мурман Думбадзе.

Представители властей разрешили активистам быть на улице в комендантский час

Действия оппозиции, которая продолжает митинги и отказывается входить в парламент, не лишены логики, указал политолог Ника Читадзе. "Правительство столкнулось с глобальными вызовами. Взять в одиночку всю ответственность за экономический кризис, за борьбу с COVID-19 - это значит рано или поздно столкнуться с критикой со стороны всего населения. Поэтому вероятность компромиссов очень велика", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

На политические собрания граждан ограничения из-за комендантского часа не распространяются, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе. "Ограничения не должны влиять на реализацию политических прав граждан. Поэтому свобода собраний при всех ограничениях соблюдается", - сказал он.

В случае проведения круглосуточных митингов санкции на нарушителей комендантского часа будут накладываться только если они попытаются присоединиться к митингующим после 22 часов или, напротив, попытаются покинуть территорию, на которой проходит митинг, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник справочного центра.

Представители властей не мешают активистам проводить бессрочный митинг, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Леван Антадзе.

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"".