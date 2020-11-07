07 ноября 2020, 14:49
Власти Грузии объявили о введении комендантского часа
В семи крупнейших городах Грузии с 9 ноября вводится запрет на передвижение в ночное время, приостанавливается работа детских садов.
Как писал "Кавказский узел", власти Грузии в начале сентября констатировали начало второй волны коронавируса. С 4 ноября ношение масок стало обязательным как в помещениях, так и на улице. Учебный процесс во всех крупных городах до 25 ноября проводится в дистанционном режиме, а ресторанам и развлекательным объектам по всей стране запрещено работать в ночное время. 5 ноября премьер страны анонсировал дальнейшее ужесточение ограничений. Он заявил, что число случаев заражения коронавирусом растет из-за массовых акций против результатов парламентских выборов. Минздрав Грузии и омбудсмен призвали протестующих соблюдать такие требования, как социальная дистанция и ношение масок.
Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. Акция протеста проходят в разных городах страны ежедневно. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование дела о подготовке свержения государственной власти.
Комендантский час введен в связи с резким ростом числа заболевших, пояснила сегодня на брифинге Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом министр регионального развития и инфраструктуры Мая Цкитишвили.
Она пояснила, что ограничение не распространяется на международные транзитные автоперевозки, а также на лиц, которые чья деятельность связана с работой стратегически важных объектов. "Фармацевтические, медицинские и медиаорганизации и сервисы по доставке продолжат функционировать", - подчеркнула Майя Цкитишвили.
За сутки в Грузии выявлены 2859 случаев заражения. Всего в Грузии выявлено 54 852 случая заражения. Число умерших увеличилось за сутки на 18 и достигло 441, сообщается на правительственном сайте StopCoV. Сегодняшний прирост случаев заражения стал рекордным с начала пандемии, сообщили "Новости-Грузии".
"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".