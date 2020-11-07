Власти Грузии объявили о введении комендантского часа

07 ноября 2020, 14:49

В семи крупнейших городах Грузии с 9 ноября вводится запрет на передвижение в ночное время, приостанавливается работа детских садов.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии в начале сентября констатировали начало второй волны коронавируса. С 4 ноября ношение масок стало обязательным как в помещениях, так и на улице. Учебный процесс во всех крупных городах до 25 ноября проводится в дистанционном режиме, а ресторанам и развлекательным объектам по всей стране запрещено работать в ночное время. 5 ноября премьер страны анонсировал дальнейшее ужесточение ограничений. Он заявил, что число случаев заражения коронавирусом растет из-за массовых акций против результатов парламентских выборов. Минздрав Грузии и омбудсмен призвали протестующих соблюдать такие требования, как социальная дистанция и ношение масок.

Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. Акция протеста проходят в разных городах страны ежедневно. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование дела о подготовке свержения государственной власти.

Комендантский час введен в связи с резким ростом числа заболевших, пояснила сегодня на брифинге Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом министр регионального развития и инфраструктуры Мая Цкитишвили.

"Если в начале этой недели было чуть более 1900, то за сегодняшний день число инфицированных увеличилось более чем на 2800. Сегодня мы приняли решение о внедрении дополнительных точечных ограничений. В частности, с понедельника 9 ноября в больших городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти - с 22 00 до 5:00 будет ограничено движение. Ограничение распространяется как на пешеходов, так и на передвижение [общественным] транспортом и частным транспортом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Цкитишвили.

Она пояснила, что ограничение не распространяется на международные транзитные автоперевозки, а также на лиц, которые чья деятельность связана с работой стратегически важных объектов. "Фармацевтические, медицинские и медиаорганизации и сервисы по доставке продолжат функционировать", - подчеркнула Майя Цкитишвили.

В крупнейших городах будет приостановлена работа государственных и частных детских садов, там ограничат количество пассажиров как муниципального, так и частного автотранспорта. Сроки отмены пока не определены, сказала Цкитишвили. "Наша задача - не допустить быстрый рост инфицирования. Как только мы увидим, что ношение масок , дистанцирование и точечные ограничения, введенные с 9 ноября, дадут результаты, мы из снимем", - заявила на брифинге министр.

За сутки в Грузии выявлены 2859 случаев заражения. Всего в Грузии выявлено 54 852 случая заражения. Число умерших увеличилось за сутки на 18 и достигло 441, сообщается на правительственном сайте StopCoV. Сегодняшний прирост случаев заражения стал рекордным с начала пандемии, сообщили "Новости-Грузии".