Женщина погибла при обрушении потолка в ереванском ресторане

29 ноября 2020, 15:00

На место происшествия направлены три расчета спасателей, оперативная группа национального центра кризисного управления и дежурный психолог, уточняет "Sputnik Армения".

Сообщение об обрушении потолка кухни ресторана "Одален" в ереванском районе Давидашен поступило спасателям в 12.12 (11.12 мск), сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Тело женщины найдено под обломками потолка в ереванском ресторане "Одален", который обрушился сегодня, сообщили спасатели.

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