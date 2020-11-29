29 ноября 2020, 15:00
Женщина погибла при обрушении потолка в ереванском ресторане
Тело женщины найдено под обломками потолка в ереванском ресторане "Одален", который обрушился сегодня, сообщили спасатели.
Сообщение об обрушении потолка кухни ресторана "Одален" в ереванском районе Давидашен поступило спасателям в 12.12 (11.12 мск), сообщила пресс-служба МЧС Армении.
Согласно сообщению, спасатели вытащили из-под обломков тело женщины 1958 года рождения, пишет "Новости-Армения".
На место происшествия направлены три расчета спасателей, оперативная группа национального центра кризисного управления и дежурный психолог, уточняет "Sputnik Армения".
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29 ноября 2020, 15:45
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29 ноября 2020, 13:40
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