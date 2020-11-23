Жильцы дома в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за пожара

23 ноября 2020, 08:52

Спасатели в Ростове-на-Дону эвакуировали 59 человек из дома, рядом с которым загорелось нежилое здание. Люди размещены в гостиницах, погибших и пострадавших нет, сообщило МЧС.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже многоквартирного нежилого дома в Ростове-на-Дону поступило спасателям сегодня в 00.14 мск. Пожару присвоен третий ранг сложности, в 05.21 мск пожар был локализован, а в 06.38 мск ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"По оперативным данным площадь пожара 450 кв. м. Причина пожара устанавливается. Погибших, пострадавших нет. Эвакуированы 59 человек, из них четверо детей (из соседнего здания)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным спасателей, люди, эвакуированные из-за пожара, размещены в гостиницах, пишет "Интерфакс".

Тушение пожара осложняется сложностью планировки горящего здания и отсутствием в нем лестничных маршей и пролетов, пояснил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Ростовской области Виталий Максимкин.

"Тушение производится с помощью подъемных механизмов, имеется угроза обрушения конструкций по фасаду здания", - приводит в 06.39 мск его слова агентство.