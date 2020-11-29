Заявление МИД России о грузинской русофобии вызвало недоумение в Грузии

29 ноября 2020, 11:47

Российский МИД в официальном отчете о видеовстрече представителей Москвы и Тбилиси необоснованно акцентировал внимание на проявлениях русофобских настроений в Грузии, указал участник встречи Зураб Абашидзе. Заявление МИД адресовано российской аудитории, предположил живущий в Грузии политолог Егор Куроптев. Внешнеполитическому ведомству Грузии следует отреагировать на заявление российских коллег, считает политолог Гела Васадзе.

Видеоконференция, в которой приняли участие российский сенатор Григорий Карасин, спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе и представители МИД и министерств транспорта обеих стран, состоялась 27 ноября, сообщила пресс-служба МИД России.

В частности, на видеовстрече был "подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года", говорится в сообщении.

После скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии в июне 2019 года в Тбилиси начались волнения. Разгон протестующих привел к сотням пострадавших и задержанных. После этого Россия отменила рейсы российских и грузинских авиакомпаний. Подробнее об этих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Русофобская риторика звучала и в преддверии парламентских выборов, прошедших в Грузии этой осенью, следует из публикации МИД России. "Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении министерства.

В Грузии 31 октября прошел первый тур парламентских выборов. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, большинство голосов набрали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Об особенностях парламентских выборов 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Сам Зураб Абашидзе выразил несогласие с версией МИД России о том, что во время онлайн-встречи с Григорием Карасиным обсуждались русофобские выступления в Грузии в июне 2019 года. "К моему удивлению, сообщение МИД РФ отображает их оценку событий годичной давности, однако мы эту тему на онлайн-встрече с Григорием Карасиным 27 ноября не затрагивали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Зураб Абашидзе.

Он отметил, что в целом первая за год его встреча с Григорием Карасиным носила деловой характер. "Официальное сообщение российского МИД, на мой взгляд, тенденциозно освещает подробности нашей встречи, которая на самом деле носила деловой характер. Основное время было уделено обсуждению практических вопросов, связанных с торговыми и транспортными связями между двумя государствами", - сказал Зураб Абашидзе.

Согласно сообщению МИД России, на встрече обсуждались "возможности увеличения количества предоставляемых сторонами на двусторонней основе разрешений на грузовые автоперевозки". "Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19", - говорится в публикации.

Стороны обсудили вопрос об имплементации двустороннего соглашения от 2011 года о таможенном мониторинге и администрировании торговли, в реализацию которого вовлечены швейцарские наблюдатели, добавил Зураб Абашидзе. "Разговор был общего плана по принципиальным вопросам этого соглашения - за период, который мы не встречались - с ноября прошлого года - по этому проекту был малый прогресс – стороны выразили готовность оказать содействие в процессе работы экспертных групп", - сказал Абашидзе.

Правительство Грузии, по его словам, вполне разделяет опасения по поводу COVID-19, однако "совершенно не воспринимает обвинений в том, что якобы в Тбилиси имели место русофобские угрозы в адрес российских туристов". "Российская сторона увязывает возобновление авиасообщения, с одной стороны с эпидемиологической ситуацией, что понятно и оправданно, а с другой стороны, они связывают это с темой гарантии безопасности для российских граждан и прекращением "русофобских выпадов", что для нас неприемлемо", - подчеркнул Зураб Абашидзе.

По его словам, не было ни одного случая, чтобы российские туристы в Грузии стали объектом русофобских нападок. "Это явная политизация процесса. Если говорить подробнее, то когда в Грузии оппозиция или медиа кого-то критикуют, на это невозможно повлиять. Вы представляете, если в Грузии кому-то запретить высказываться критически в чей-то адрес? Критикуют всех и вся: критикуют правительство, критикуют оппозицию, ругают меня, в том числе. Это реализация права на свободу слова. И ставить вопрос об ограничении риторики на митингах и в СМИ - несерьезно и несолидно", - пояснил Зураб Абашидзе.

Серьезные расхождения в разговоре, по словам Абашидзе, возникли, когда речь зашла об оценках Грузии в отношении продолжающейся бордеризации и военных учений, проходящих в непризнанной Абхазии и Южной Осетии. "Здесь самые большие расхождения - в оценке сложившейся после 2008 года ситуации. Россия признала так называемую независимость сепаратистских регионов. Они называют административные границы государственной границей. Граждан, которые переходят через эту оккупационную линию, называют “нарушителями государственной границы”. Это и в комментариях МИД РФ видно. Они считают решенным вопрос о том, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами, а мы категорически против этого, и международное сообщество в подавляющем своем большинстве разделяет мнение, что это является нарушением территориальной целостности и принципов международного права", заявил Зураб Абашидзе.

Грузия считает, что Россия оккупировала две ее территории - Абхазию и Южную Осетию. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Несмотря на различия в восприятии реалий, обе стороны должны в условиях пандемии озаботиться гуманитарной стороной вопроса, добавил Зураб Абашидзе.

Политологи поддержали позицию Абашидзе

С тем, что заявление МИД России не соответствует действительности, согласен и работающий в Грузии директор фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев. "Российский МИД делает такие заявления не для грузинской аудитории, а для своей внутренней, и России нужно продвигать идею, что в Грузии - русофобы. [...] Понятно, что Абашидзе, которого я безмерно уважаю, не мог говорить ничего подобного в отношении событий в Грузии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Егор Куроптев.

Егор Куроптев - гражданин России, с 2012 года живущий в Грузии. В июле 2019 года он организовал в Тбилиси акцию протеста, в которой приняли участие граждане России и Украины. Участники пикета оспорили заявления российских властей о том, что ездить в Грузию небезопасно. "Пропаганда в России рассказывает про русофобов, их здесь нет. Мы - граждане России, живем в Грузии, и нам важно, чтобы в нашей стране знали правду", - пояснил тогда "Кавказскому узлу" Куроптев.

Все встречи Абашидзе и Карасина проходят примерно одинаково, поделился наблюдением Егор Куроптев. "Карасин несет какую-то чушь, а Абашидзе вынужден все это выслушивать и со своей стороны говорить о насущных проблемах - об оккупации, бордеризации и про все остальное", - пояснил он.

По его мнению, следует различать официальную политику, которая осуществляется через переговоры между Абашидзе и Карасиным, и "подковерные договоренности, которые правящая команда осуществляет с представителями российской элиты". "Можно долго говорить, нужно ли сохранять переговоры между Абашидзе и Карасиным или Женевские консультации, но все международные партнеры говорят, что необходимо поддерживать эти площадки для переговоров. Это необходимо хотя бы для того, чтобы в случае угрозы войны это можно будет заранее почувствовать", - сказал Куроптев.

При этом Куроптев не считает, что в ближайшем будущем есть опасность возобновления конфликта между Россией и Грузией. "Есть разные сигналы того, что правительство России довольно, его устраивает правительство Грузии, они прислушиваются иногда к их мнениям. Более того, сложившаяся ситуация на Южном Кавказе непростая - им (России) нужно участвовать в карабахском конфликте. Тут все будет зависеть от того, как будет ситуация складываться в самой Грузии", - пояснил Егор Куроптев.

Россия может воспользоваться ситуацией, когда через три месяца после введения локдауна в Грузии возникнет социальная напряженность, предположил он. "Тогда будет проблема не с оппозицией, а с массами голодного и злого населения. Конечно, Россия будет преследовать свои интересы и попытается влиять на ситуацию, но опять же, маловероятно, что она начнет войну. Будет наращивать влияние в Грузии другими методами", - сказал политолог.

Грузия к концу ноября вышла на первое место в мире по темпам распространения COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Власти страны ввели с 28 ноября ряд ограничений и анонсировали продление программ поддержки бизнеса, самозанятых и безработных. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. 28 ноября стало известно, что власти Грузии выделили 1,1 миллиарда лари (более 333,3 млн долларов) на поддержку населения.

В связи с заявлением МИД России за Зураба Абашидзе должен был вступиться МИД Грузии, считает политолог, сотрудник Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"Главная проблема в отношениях Грузии с Россией даже не в оккупированных территориях. В Москве до сих пор, спустя 30 лет, не могут понять, что Грузия является суверенным государством, субъектом международного права, а не задним двором России, с которым можно поступать так, как заблагорассудится. Но, что ещё хуже, похоже, это не совсем понимают и наши власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гела Васадзе.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".