Участники пикета в Тбилиси заявили о безопасности Грузии для россиян

16 июля 2019, 19:01

Постоянно проживающие в Грузии граждане России провели акцию, оспорив заявления российских властей о том, что ездить в Грузию небезопасно.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь, Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, но многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов. Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля.

После того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, в Грузии начались протесты, не прекращающиеся с 20 июня. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Акции у здания парламента Грузии не прекратятся, пока не будет выполнено главное требование - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, заявили участники митинга 15 июля.

Сегодня на проспекте Руставели перед зданием парламента собрались шесть граждан России и гражданка Украины, которые постоянно проживают в Грузии. Они заявили, что поддерживают территориальную целостность Грузии.

Грузия считает, что Россия оккупировала две ее территории - Абхазию и Южную Осетию. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится статье, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

"Пропаганда в России рассказывает про русофобов, их здесь нет. Мы - граждане России, живем в Грузии, и нам важно, чтобы в нашей стране знали правду", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, журналист Егор Куроптев. Он добавил, что в Грузии против политики Кремля выступает не группа радикалов, а все грузинское общество.

Куроптев рассказал, что в 2012 году приехал в Тбилиси по работе, но решил остаться. "Мне здесь свободней. Там (в России. - Прим. "Кавказского узла") говорить правду и стараться донести ее до людей - сразу приводит в камеру. Поэтому свобода, которая есть в Грузии, заставила меня остаться здесь", - сказал он.

Переехавший полгода назад из Москвы Николай Левшиц отметил, что в России участвовал в протестных акциях. "Я хочу сказать всем, что в Грузии безопасно, что к русским людям относятся нормально, если они туристы, изучают историю этой страны, культуру. Я хочу показать, что важно отделять путинский Кремль и Путина от обычных людей в России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Лидия, живущая в Грузии второй год, назвала эту страну своим вторым домом, а Россию - "оккупантом".

"В Грузии безопасно, и вся эта информационная кампания, проводящаяся в России, лжива и неправдива. То же самое происходит по отношению к Украине", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая участница акции, гражданка Украины Валерия Белонок.

Проведение акции привлекло больше внимания туристов, заинтересовавшихся плакатом на английском языке: "Устал от Путина? Отдохни в Грузии". Местные жители одобрили акцию, подтвердив, что в Грузии у россиян не бывает проблем на этнической почве.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".