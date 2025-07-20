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14:55, 20 июля 2025

Власти Грузии объяснили отказ во въезде из России гражданам Украины

КПП "Дарьяли". Фото: "Новости-Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-objasnili-massovye-otkazy-vo-vezde-deportirovannym-rf-ukraincam-ugrozoj-gosbezopasnosti/

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Гражданам Украины, выдворенным из России, отказано во въезде в Грузию из-за криминального прошлого и недействительных документов, заявило грузинское МВД.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля 90 граждан Украины ожидали пропуска на территорию Грузии после выдворения из России. Они вынуждены жить в помещении без коммуникаций в антисанитарных условиях. Еду, воду и медикаменты им предоставляет только волонтерская организация.

В июне стало известно, что десятки граждан Украины, депортированных из России, содержатся в подвальном помещении на границе Северной Осетии и Грузии. По данным волонтеров, людей держат в недостроенном таможенном терминале в грузинской части Верхнего Ларса близ КПП "Дарьали".

Десяткам людей, прибывших из России и назвавшихся гражданами Украины, отказано во въезде в Грузию из-за недействительных документов и криминального прошлого, заявило сегодня МВД Грузии.

По данным ведомства, в нейтральной зоне на пограничном пункте «Дарьяли» сегодня остаются около 80 человек, которые пытались пересечь границу, предъявляя «невалидные документы» и утверждая, что являются гражданами Украины, пишет "Новости-Грузия".

У большинства этих лиц тяжелое криминальное прошлое

"У большинства этих лиц тяжелое криминальное прошлое, и они неоднократно были судимы за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается справками об освобождении из пенитенциарных учреждений. Одновременно они сами заявляют, что отбывали наказание за совершённые преступления в тюрьмах на востоке Украины. Соответственно, исходя из интересов государственной безопасности, им не был разрешён въезд в страну", - цитирует издание заявление МВД.

Речь идет не только о бывших заключенных, заявила ранее "Кавказскому узлу" координатор организации Volunteers Tbilisi Мария Белкина. "Это все лица, которые были или являются гражданами Украины, и, соответственно, сейчас подлежат выдворению с территории России. Это те люди, которые сидят сейчас в центрах временного содержания иностранных граждан и являются людьми, либо отбывшими наказание, либо по каким-то причинам не имеющими подходящих документов", - подчеркнула она.

МВД также заявило, что грузинская сторона предложила властям Украины несколько вариантов безопасной эвакуации этих людей – воздушным или морским путем - но решение пока не принято.

"Тем не менее, ведутся активные совместные консультации по согласованию механизма безопасного возвращения этих лиц на родину, в том числе воздушным путем. Надеемся, что украинская сторона оперативно примет решение", - приводится в публикации цитата из заявления.

Напомним, в октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" в декабре 2023 года попросила Конституционный суд Грузии отменить норму закона "О правовом положении иностранцев" как дискриминационную. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявили правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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