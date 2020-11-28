Защита сочла пыточными условия ареста Гази Исаева

28 ноября 2020, 23:58

Родственники главы РОВД Кизлярского района Гази Исаева не могут передать ему в следственный изолятор необходимые лекарства, заявил адвокат, расценив это как попытку давления. Исаев не признает вину в причастности к теракту в московском метро.

"Кавказский узел" сообщал, 23 ноября начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаев был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте. Коллеги полковника заявили, что боевики покушались на Исаева из мести за его борьбу с терроризмом. 26 ноября сотрудники Кизлярского РОВД провели акцию с требованием освободить своего начальника. Интернет-пользователи и офицеры в отставке усомнились в искренности протестующих.

По данным следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ" и, используя служебное положение, предоставлял боевикам информацию о силовиках, а в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Всего взрывов было два, в результате 40 человек погибли, свыше ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, указано в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Жалоба на арест Гази Исаева направлена в апелляционную инстанцию, дата рассмотрения пока неизвестна, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльдар Хастинов. "По закону, ее должны рассмотреть в течение трое суток со дня поступления дела в суд апелляционной инстанции, но такие сроки не всегда соблюдаются", - отметил он.

Защита считает, что содержание под стражей - слишком суровая мера пресечения, и просит перевести Исаева под домашний арест. "Для целей уголовного преследования и чтобы, как утверждает следствие, обвиняемый не оказывал давление, не скрылся, не обязательно помещать под стражу. Домашний арест - это тоже строгая мера, просто с небольшим послаблением, но с сохранением контроля со стороны службы исполнения наказания", - указал защитник.

Гази Исаев болен хроническим заболеванием, ему регулярно нужно принимать лекарственные препараты, однако родственники до сих пор не могут добиться передачи необходимых лекарств в СИЗО, отметил Хастинов.

"Задержание произошло неожиданно, поэтому он не успел взять с собой никаких лекарств. То, что он болен, было заявлено на суде, представлены медицинские документы. На имя следователя мною было подано ходатайство, чтобы до СИЗО была доведена информация о медицинском состоянии Гази Исаева. Однако нам ответили, что заявление о получении лекарств должен написать сам Исаев. То есть вместо того, чтобы лечить, они переводят все в бумажные формальности, а тем временем человек не получает необходимой медицинской помощи", - посетовал адвокат.

Отказ принимать лекарства от родственников защита расценила как попытку оказать давление на обвиняемого. "Согласно прецедентной практике Европейского суда по правам человека, отсутствие лечения или отказ в предоставлении препаратов для лечения приравнивается к пыткам. Это и есть пытки в отношении моего подзащитного. Лекарства при его болезни крайне необходимы", - подчеркнул Эльдар Хастинов.

Гази Исаев своей вины не признает, отметил защитник. "Обоснованность обвинения оценивать сложно, так как не все материалы доведены до сведения защиты. Следствие не завершено, и у нас нет полного доступа к материалам дела, они имеют право не показывать их нам. Но в суд при избрании меры пресечения были представлены свидетельские показания двух лиц. Первый – это Пахрудин Ахмедов, приговоренный к пожизненному заключению, в задержании которого принимал участие и сам Исаев. А второй – это засекреченный свидетель. На данный момент обвинение выглядит абсурдом, недоразумением - всем, чем угодно, но не истиной. Дождемся завершения следствия и будем проверять, перепроверять каждое их слово", - сказал адвокат.

Пахрудин Ахмедов был признан виновным по делу о двойном теракте в Кизляре, который произошел 31 марта 2010 года, говорится в хронике терактов на территории Дагестана, подготовленной "Кавказским узлом".