Дело о махинациях с лесными землями в Дагестане дошло до суда

25 ноября 2020, 15:57

Бывший эксперт Даглесхоза обвиняется в организации фиктивных аукционов на аренду лесных земель, в результате чего в долгосрочную аренду были незаконно переданы 40 участков. Расследование в отношении других сотрудников Комитета по лесному хозяйству продолжается, сообщило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня 2019 года по подозрению в махинациях с землей были задержаны председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев, трое его заместителей и два сотрудника ведомства - лесничий и регистратор.

Советский суд Махачкалы 7 июня 2019 года заключил под стражу Гаджиева и еще четырех задержанных, лесничий был арестован на день позже. "По решению суда в отношении заместителей председателя комитета лесного хозяйства Дагестана Ибрагима Ибрагимова, Велибека Ферзуллаева, Абдулы Халидова, а также главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета Шамиля Багандова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Позднее обвиняемые были переведены под домашний арест.

Управление СКР по Дагестану отчиталось о завершении расследования по делу бывшего главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений Даглесхоза. Он обвиняется в 10 эпизодах пособничества в использовании служебных полномочий при совершении преступлений, сообщил сегодня управление Следкома по Дагестану

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы сотрудники Даглесхоза создали организованную группу для проведения фиктивных аукционов по передаче в долгосрочную аренду земельных участков, входящих в лесной фонд республики "подставным" лицам, которые в дальнейшем передавали участки за денежное вознаграждение третьим лицам. Обвиняемый проводил фиктивные аукционы на аренду земельных участков, готовил документацию. "О выставлении лесных участков на аукцион, он сообщал другим членам организованной группы, которые просили подставных лиц составить документы для участия в аукционе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2014-2016 годах сотрудники комитета незаконно передали в долгосрочную аренду более 40 земельных участков лесного фонда общей площадью более 50 гектаров, в федеральную собственность удалось вернуть 30 участков площадью 42 га, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

Максимальное наказание по части 1 статьи 285 предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Статья 35 УК РФ гласит, что совершение преступления группой лиц (по предварительному сговору, организованной группой или или преступным сообществом) "влечет более строгое наказание, в пределах, предусмотренных УК РФ".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей и других должностных лиц Комитета по лесному хозяйству республики, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, продолжается, отметил Следком.

На сайте Даглесхоза на 15:15 мск 25 ноября нет комментариев относительно уголовного преследования чиновника и руководства Комитета.

Напомним, бывший глава Дагестана Владимир Васильев 20 сентября 2020 года подписал указ об увольнении главы Даглесхоза Алибега Гаджиева, с 2019 года проходящего по делу о махинациях с землей, в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".