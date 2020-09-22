Председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев. Фото: Джума Мугутдинова https://www.riadagestan.ru/

22 сентября 2020, 04:59

Алибег Гаджиев лишился должности главы Дагсельхоза после уголовного дела

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ об увольнении Алибега Гаджиева, проходящего по делу о махинациях с землей, в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

Как писал "Кавказский узел", председатель комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев был задержан 6 июня 2019 года вместе с пятью подчиненными. Все они были заключены под стражу по делу о махинациях с земельными участками. 11 июля Гаджиева отпустили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Срок домашнего ареста Гаджиева истекал 15 февраля 2020 года.

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ об увольнении руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, пишут 21 сентября "Махачкалинские известия".

В тексте указа главы республики, опубликованном на его официальном сайте, указано, что Алибег Гаджиев уволен "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе".

После ареста Гаджиева временно исполняющим обязанности главы Дагсельхоза был назначен Вагаб Абдулхамидов, который занимает данный пост и в настоящее время.

Напомним, что вместе с Гаджиевым и его подчиненными фигурантами дела являются бывший исполняющий обязанности руководители дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев, его предшественник на посту Сафиюла Магомедов, бывший вице-мэр Махачкалы Герман Герман Рагимханов, депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов, сотрудники республиканской службы Кадастровой палаты России. Следствие считает, что преступное сообщество оформило на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"14 дагестанских чиновников арестованы по делам о мошенничестве с землей", "Суд в Махачкале продлил арест Шамилю Гаджиеву", "Шамиль Гаджиев объяснил свое уголовное преследование оговором".

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