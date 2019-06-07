07 июня 2019, 21:13

Руководство Даглесхоза арестовано на два месяца

Суд постановил сегодня заключить под стражу до 5 августа председателя комитета лесного хозяйства Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей и специалиста одного из отделов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня источники в силовых структурах сообщили о задержании Комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей и двух сотрудников - лесничего и регистратора.

Сегодня Советский суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следователя, решив заключить под стражу до 5 августа Алибега Гаджиева и еще четырех задержанных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "По решению суда в отношении заместителей председателя комитета лесного хозяйства по Дагестану Ибрагима Ибрагимова, Велибека Ферзуллаева, Абдулы Халидова, а также главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета Шамиля Багандова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала Мамаева.

Все они задержаны по подозрению в организации преступного сообщества, сообщила представитель Верховного суда республики. По 210 статье Уголовного кодекса России каждому из них грозит до 20 лет заключения.

По состоянию на 20:45 мск 7 июня на сайтах Следственного управления СКР по Дагестану и республиканского лесхоза нет информации об этом деле.

"Кавказский узел" следит за новостями об арестах дагестанских чиновников на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 июня 2019, 21:55

  • Кокойты отказался агитировать за Компартию перед выборами в парламент

    Центризбирком Южной Осетии выдал второму президенту республики Эдуарду Кокойты удостоверение доверенного лица Народной партии, он беспрепятственно проводит агитационные встречи с избирателями. К лидерам Коммунистической партии, которой политик выразил поддержку ранее, у Кокойты возникли претензии.

07 июня 2019, 21:39

07 июня 2019, 20:06

07 июня 2019, 19:09

07 июня 2019, 18:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости