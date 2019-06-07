Руководство Даглесхоза арестовано на два месяца

07 июня 2019, 21:13

Суд постановил сегодня заключить под стражу до 5 августа председателя комитета лесного хозяйства Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей и специалиста одного из отделов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня источники в силовых структурах сообщили о задержании Комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей и двух сотрудников - лесничего и регистратора.

Сегодня Советский суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следователя, решив заключить под стражу до 5 августа Алибега Гаджиева и еще четырех задержанных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "По решению суда в отношении заместителей председателя комитета лесного хозяйства по Дагестану Ибрагима Ибрагимова, Велибека Ферзуллаева, Абдулы Халидова, а также главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета Шамиля Багандова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала Мамаева.

Все они задержаны по подозрению в организации преступного сообщества, сообщила представитель Верховного суда республики. По 210 статье Уголовного кодекса России каждому из них грозит до 20 лет заключения.

По состоянию на 20:45 мск 7 июня на сайтах Следственного управления СКР по Дагестану и республиканского лесхоза нет информации об этом деле.

"Кавказский узел" следит за новостями об арестах дагестанских чиновников на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".