Наручники. Фото: Денис Яковлев / Югополис

06 июня 2019, 14:46

Силовики сообщили о задержании главы Комитета по лесному хозяйству Дагестана

Вместе главой Комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибегом Гаджиевым задержаны трое его заместителей, лесничий и регистратор ведомства, сообщили сегодня источники в силовых структурах.

По данным источника в силовых структурах, чиновники задержаны на двое суток.

"Гаджиев и еще пять человек, в том числе трое заместителей, были задержаны после проведения выемки документов в Комитете", – цитирует сегодня источник в силовых структурах республиканская газета "Молодежь Дагестана".

Сотрудники силовых структур задержали руководителя Комитета по лесному хозяйству Дагестана, трёх его заместителей, лесничего и регистратора ведомства сегодня ночью, передает "Черновик".

Официальное обвинение задержанным пока не предъявлено, со ссылкой на свои источники сообщает "Российская газета".

Ранее сотрудники силовых структур провели выемку документов в здании Комитета по лесному хозяйству Дагестана, заявил источник в силовых структурах республики. "Выемка была связана с проверкой информации о незаконном выделении земель в природоохранных зонах", - процитировал 5 июня силовика ТАСС.

На сайте Комитета по лесному хозяйству Дагестана, по данным на 14.30 мск, нет информации о задержаниях и проведении обысков. На сайте председателем Комитета по лесному хозяйству Дагестана указан Алибег Гаджиев, его заместителями - Велибек Ферзуллаев, Абдула Муртазалиев, Ибрагим Ибрагимов.

"Кавказский узел" писал, что 25 мая исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев был задержан в связи с делом о махинациях с земельными участками. Следствие заподозрило его в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. 27 мая Советский райсуд Махачкалы арестовал Шамиля Гаджиева на два месяца, до 25 июля. Следствие не представило суду доказательств вины Гаджиева, заявила защита. 

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Обыски по делу о махинациях с землей прошли в Дагестане", "Дагестанские чиновники заподозрены в многомиллионном мошенничестве с землей", "Суд вернул мэрии Махачкалы участок в районе озера Ак-Гель".

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