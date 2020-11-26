26 ноября 2020, 11:42
Четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области
При столкновении грузовой "Газели" и автобуса, который перевозил шахтеров, пострадали оба водителя и пассажиры, сообщили в ГИБДД по Ростовской области.
По данным ведомства, авария произошла на третьем километре автодороги Гуково-Зверево. "Водитель "Газели" в условиях тумана не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажир "Газели", - проинформировали в ГИБДД.
Автобус перевозил около 20 рабочих из Гуково на шахту Обуховская, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре пять человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. Двое из них погибли, трое были госпитализированы.
"Выводы эксперта опровергли версию о ДТП в Кенже из-за лужи", "Виновник ДТП в Сочи отказался компенсировать ущерб инвалиду", "11 пострадавших при ДТП в Кизлярском районе остаются в больнице".
26 ноября 2020, 13:58
-
Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ
Милли меджлис предложил правительству Азербайджана добиваться исключения Франции из ОБСЕ после резолюции французского сената о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха. МИД Турции назвал эту резолюцию грубым нарушением принципов международного права.
26 ноября 2020, 13:01
-
Круглосуточный прием пациентов с COVID-19 организован в трех краснодарских поликлиниках
На базе трех городских поликлиник в Краснодаре организованы круглосуточные амбулаторные центры, принимающие пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав.
26 ноября 2020, 12:49
-
Руководитель ячейки "Аум синрикё"* приговорен в Ростове-на-Дону к 15 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил главу ячейки японского религиозного сообщества "Аум синрикё"* Михаила Устьянцева к лишению свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в создании террористического сообщества и финансировании терроризма.
26 ноября 2020, 12:24
-
Волгоградцы призвали Памфилову оценить законность отмены референдума о часовом поясе
Опрос, после которого Волгоградская облдума инициировала возвращение региона в московский часовой пояс вопреки референдуму 2018 года, противоречит федеральному закону о референдуме, предположили авторы коллективного обращения к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.
26 ноября 2020, 12:07
-
Пользователи соцсети потребовали закрыть на карантин школы в Кабардино-Балкарии
Власти Кабардино-Балкарии должны перевести на удаленный формат обучения школы и детсады в регионе, а потерявшим доход из-за ограничений по COVID-19 жителям следует выплатить пособие, считают пользователи соцсети.
-
26 ноября 2020, 12:24
Волгоградцы призвали Памфилову оценить законность отмены референдума о часовом поясе
-
26 ноября 2020, 10:51
Уроки в школах Сунжи отменены из-за отключения газа
-
26 ноября 2020, 06:001
Сочинская зоозащитница переведена из психдиспансера в больницу
-
26 ноября 2020, 04:351
Свидетели обвинения дали показания в пользу Галины Парковой
-
25 ноября 2020, 23:301
Защита обжаловала арест Гази Исаева
-
25 ноября 2020, 15:10
ЕСПЧ потребовал от Азербайджана информацию об армянских пленных
-
26 ноября 2020, 12:49
Руководитель ячейки "Аум синрикё"* приговорен в Ростове-на-Дону к 15 годам колонии
-
26 ноября 2020, 09:591
Адвокат сообщил о задержании участника митинга в Магасе
-
26 ноября 2020, 01:10
Около 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
-
25 ноября 2020, 22:15
Житель Ростовской области осужден за оправдание терроризма
-
25 ноября 2020, 20:46
Директор школы в Каспийске заподозрен в махинациях с выплатами учителям
-
25 ноября 2020, 20:26
Режим самоизоляции для пожилых жителей Кабардино-Балкарии продлен до 27 декабря
-
25 ноября 2020, 19:56
Минздрав договорился о поставке 20 автомобилей для поликлиник Кабардино-Балкарии
-
25 ноября 2020, 18:33
Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за экстремистские видеоматериалы
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
26 ноября 2020, 12:49
Руководитель ячейки "Аум синрикё"* приговорен в Ростове-на-Дону к 15 годам колонии
-
26 ноября 2020, 04:351
Свидетели обвинения дали показания в пользу Галины Парковой
-
18 ноября 2020, 19:225
Мурадов Рустам Усманович
-
10 сентября 2020, 08:42
BERG...man TbilisiОдни и те же действующие лица. Каким ты был, таким ты и остался? 33
-
20 августа 2020, 17:55
BERG...man TbilisiСостояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение? 74
-
13 июля 2020, 16:46
BERG...man TbilisiПобеды Краснодара и Сочи. Ничья Ахмата с Зенитом. Истерика Карпина и провал Ростова. 28 тур ЧР по футболу 21
-
25 ноября 2020, 02:583
Коронавирус добрался до Кавказа
-
19 ноября 2020, 13:322
Чувствительная тема: фейк о национальности генерала Мурадова
-
22 ноября 2020, 15:55Бурная реакция на фильм о дагестанских мусульманках
-
20 ноября 2020, 23:31Жители снт "Видное" остались без водоснабжения
-
20 ноября 2020, 13:06В Дагестане разрабатывают тур по художественным промыслам республики для англоязычных туристов
-
20 ноября 2020, 07:52Муртазали Гаджиев написал официальное заявление по поводу инцидента с международной конференцией в Дербенте
-
19 ноября 2020, 13:42Адыгейский сыр участвует в первом национальном конкурсе «Вкусы России»
-
07 ноября 2020, 18:02
Жертвами конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2020 года стали 15 человек
-
03 ноября 2020, 23:32
В сентябре 2020 года не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе