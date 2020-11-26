Четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области

26 ноября 2020, 11:42

При столкновении грузовой "Газели" и автобуса, который перевозил шахтеров, пострадали оба водителя и пассажиры, сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла на третьем километре автодороги Гуково-Зверево. "Водитель "Газели" в условиях тумана не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автобуса и пассажир "Газели", - проинформировали в ГИБДД.

Автобус перевозил около 20 рабочих из Гуково на шахту Обуховская, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре пять человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. Двое из них погибли, трое были госпитализированы.