Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Ростовской области

24 октября 2020, 12:23

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении пикапа с пассажирским автобусом в Ростовской области.

Авария произошла сегодня ночью в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. По предварительным данным, автомобиль Granta ВИС выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Kassbohrer Setra, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВИС, пострадали и были госпитализированы водитель и два пассажира автобуса", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте девять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ростовской области. Пять человек погибли и четверо были госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на 869 километре трассы М-4 "Дон".