Девять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

11 марта 2020, 17:28

Пять человек погибли, трое из четырех пострадавших находятся в больнице в результате автоаварии с участием грузовика и микроавтобуса в Ростовской области.

Авария произошла сегодня на 869 километре трассы М-4 "Дон". Столкнулись микроавтобус "Опель-Виваро" и грузовик "Скания", сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

"По предварительным данным, водитель "Опеля" уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигающейся грузовой машиной. В результате ДТП, по предварительным данным, 5 человек пострадали, 4 скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минздрава, один из пяти пострадавших скончался в больнице. Он был прооперирован, но врачам не удалось спасти его жизнь. Один пострадавший уже выписан из больницы, состояние еще троих госпитализированных оценивается как удовлетворительное, пишет о ссылкой на представителя министерства РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года семь человек стали жертвами ДТП в Ростове-на-Дону.