Более 1400 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

24 ноября 2020, 00:20

Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт колонну из 34 автобусов с беженцами, которые решили вернуться из Армении после окончания военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября из Армении в сопровождении российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулись более 1400 беженцев. В Степанакерте программа помощи лишившимся жилья еще не началась. Беженцы рассчитывают на обещанные властями деньги, так как оказались в очень сложном положении, заявила жительница Нагорного Карабаха.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. Большинство вынужденных переселенцев возвращается в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар). Другая часть - в сопровождении миротворцев через Лачинский коридор. Этот путь небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шуша) находится под контролем Азербайджана, пояснил ранее армянский политолог. За пять дней в Нагорный Карабах вернулись 25 тысяч человек, ранее покинувших свои дома, сообщил 22 ноября президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Беженцы на 32 автобусах доставлены из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России на своем сайте.

На главную площадь Степанакерта были доставлены около 1300 человек, ранее покинувших свои дома из-за военных действий, отмечается в сообщении военного ведомства.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.