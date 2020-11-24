24 ноября 2020, 00:20

Более 1400 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт колонну из 34 автобусов с беженцами, которые решили вернуться из Армении после окончания военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября из Армении в сопровождении российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулись  более 1400 беженцев. В Степанакерте программа помощи лишившимся жилья еще не началась. Беженцы рассчитывают на обещанные властями деньги, так как оказались в очень сложном положении, заявила жительница Нагорного Карабаха.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику.  Большинство вынужденных переселенцев возвращается в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар).  Другая часть - в сопровождении миротворцев через Лачинский коридор. Этот путь небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шушанаходится под контролем Азербайджана, пояснил ранее армянский политолог. За пять дней в Нагорный Карабах вернулись 25 тысяч человек, ранее покинувших свои дома, сообщил 22 ноября президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Беженцы на 32 автобусах доставлены из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России на своем сайте.

На главную площадь Степанакерта были доставлены около 1300 человек, ранее покинувших свои дома из-за военных действий, отмечается в сообщении военного ведомства.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Делегация России обсудила с властями Армении гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе", "Названы имена 1678 погибших солдат Нагорного Карабаха", "Ученые попросили миротворцев сохранить памятники в Нагорном Карабахе".

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