Более 1400 беженцев доставлены в Степанакерт за сутки

23 ноября 2020, 07:46

В сопровождении российских миротворцев в Нагорный Карабах из Армении на 34 автобусах прибыла очередная группа вынужденных переселенцев, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к 21 ноября из Армении в сопровождении российских миротворцев вернулись около семи тысяч человек. За сутки в Нагорный Карабах из Армении на 26 автобусах прибыли 1100 человек, информировало Минобороны России. 22 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что за пять дней в Нагорный Карабах вернулись 25 тысяч человек, ранее покинувших свои дома.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Российские миротворцы сопроводили из Армении очередную колонну автобусов с беженцами из Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

Более 1400 человек, решивших вернуться в свои дома, приехали на 34 автобусах на главную площадь Степанакерта 22 ноября, отмечается в сообщении.

Напомним, большинство вынужденных переселенцев возвращается в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар). Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шуша) находится под контролем Азербайджана, пояснил ранее армянский политолог.