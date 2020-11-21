Силовики во время задержания. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=cUo88Ds07T8&feature=youtu.be

21 ноября 2020, 10:56

Четверо подозреваемых задержаны в Калмыкии по делу о ячейке ИГ*

Силовики задержали четверых подозреваемых по делу о создании ячейки ИГ* в калмыкской колонии №2, по месту их жительства в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии проведены обыски, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. В деле о создании ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" десятки обвиняемых, которых объединяло посещение молельной комнаты в колонии. Но доказательств их связи с экстремистской деятельностью нет, считает адвокат.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК №2 в Калмыкии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу.

Силовики задержали четверых подозреваемых по делу о создании ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в колонии №2 в Калмыкии, сообщил сегодня на своем сайте Следком России.

Двое из подозреваемых были задержаны при освобождении из колонии. Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанных, сказано в сообщении. "На территории Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Калмыкия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников", – отметило ведомство.

Задержанным вменяется часть 2 статьи 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе", следует из сообщения Следкома.

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе",  предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее аналитики отметили, что дело о террористической сети в калмыкской колонии похоже на пиар-акцию силовиков. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Сотрудник дагестанской колонии заподозрен в халатности после побега заключенных", "Шесть беглецов из дагестанской колонии пойманы в Калмыкии", "Три человека задержаны по делу о террористической группе в калмыцкой колонии".

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