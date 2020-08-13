Три человека задержаны по делу о террористической группе в калмыцкой колонии

13 августа 2020, 19:23

Следствие сообщило сегодня о задержании еще трех предполагаемых участников террористического сообщества, действовавшего в калмыцкой колонии. Число обвиняемых и подозреваемых по делу достигло 43.

Как писал "Кавказский узел", Следком в декабре 2019 года сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. В марте 2020 года сообщалось о задержании по этому делу пяти человек - жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, в июле - еще пяти подозреваемых, тогда общее число подозреваемых и обвиняемых по делу достигло 40.

По версии следствия, не позже 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой колонии №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев заподозрен в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Сегодня в Санкт-Петербурге был задержан подозреваемый в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, ранее отбывавший наказание в калмыцкой ИК №2, он будет доставлен в Ессентуки для проведения следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил сегодня Следком России.

При освобождении из ИК №2 в Калмыкии 7 и 10 августа были задержаны еще два подозреваемых в участии в этом террористическом сообществе, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Всего по делу о террористах в калмыцкой колонии привлечены 43 подозреваемых и обвиняемых, включая начальника колонии и его заместителя, говорится в сегодняшней публикации на сайте Следкома.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков на Северном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также подготовлен справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.