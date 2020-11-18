Электроснабжение в Дагестане восстановлено

18 ноября 2020, 19:03

Аварийно-восстановительные работы в Дагестане завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались сегодня без электричества. Из-за плохой работы ливневой канализации была подтоплена подстанция в Махачкале. Энергетики сообщили, что при дальнейшем поднятии уровня воды подстанцию придется частично отключить.

Работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане завершены, и к 18.00 мск оно возобновлено в полном объеме. "Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Полностью запитаны обесточенные утром 18 ноября потребители Республики Дагестан. Энергетики "Россети Северный Кавказ" завершили восстановительные работы на поврежденных стихией распределительных электросетях 6-10 кВ, находящихся под управлением компании", - цитирует сообщение ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфакс".