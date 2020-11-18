18 ноября 2020, 19:03
Электроснабжение в Дагестане восстановлено
Аварийно-восстановительные работы в Дагестане завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.
Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались сегодня без электричества. Из-за плохой работы ливневой канализации была подтоплена подстанция в Махачкале. Энергетики сообщили, что при дальнейшем поднятии уровня воды подстанцию придется частично отключить.
Работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане завершены, и к 18.00 мск оно возобновлено в полном объеме. "Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Полностью запитаны обесточенные утром 18 ноября потребители Республики Дагестан. Энергетики "Россети Северный Кавказ" завершили восстановительные работы на поврежденных стихией распределительных электросетях 6-10 кВ, находящихся под управлением компании", - цитирует сообщение ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфакс".
"Следком отреагировал на систематическое отключение света в Кривой Балке", "Жители Дагестана потребовали возобновить подачу электричества", "Часть крепости в Дербенте обрушилась во время дождей".
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