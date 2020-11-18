18 ноября 2020, 19:03

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

Аварийно-восстановительные работы в Дагестане завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались сегодня без электричества. Из-за плохой работы ливневой канализации была подтоплена подстанция в Махачкале. Энергетики сообщили, что при дальнейшем поднятии уровня воды подстанцию придется частично отключить.

Работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане завершены, и к 18.00 мск оно возобновлено в полном объеме. "Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Полностью запитаны обесточенные утром 18 ноября потребители Республики Дагестан. Энергетики "Россети Северный Кавказ" завершили восстановительные работы на поврежденных стихией распределительных электросетях 6-10 кВ, находящихся под управлением компании", - цитирует сообщение ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфакс".

Примечание:

"Следком отреагировал на систематическое отключение света в Кривой Балке", "Жители Дагестана потребовали возобновить подачу электричества", "Часть крепости в Дербенте обрушилась во время дождей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 ноября 2020, 19:48

  • Асхабали Абдулатипов получил шесть лет колонии

    Родственник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов приговорен к шести годам колонии со штрафом в 300 миллионов рублей за посредничество во взяточничестве. Глава Докузпаринского района Абдурагим Алискеров получил семь лет колонии с такой же суммой штрафа.

18 ноября 2020, 19:18

18 ноября 2020, 19:15

  • Грузинская оппозиция встретила Майка Помпео молчанием

    Госсекретарь США Майк Помпео, в связи с визитом которого оппозиция провела в Тбилиси молчаливую акцию протеста против фальсификации выборов, провел незапланированную встречу с представителями НПО Грузии. Опротестовывать итоги выборов в суде посоветовал сегодня грузинской оппозиции Госдепартамент США, признав запугивание и подкуп избирателей.

18 ноября 2020, 18:45

18 ноября 2020, 18:17

  • Жителям шести сел Мартакертского района дали день на эвакуацию

    Шесть сел Мартакертского района будут переданы Азербайджану, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району, сообщил сегодня инфоцентр Нагорного Карабаха. Почти двум тысячам жителей сел дали всего день на сборы, рассказал глава Мартакертского района.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи