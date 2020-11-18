Следком отреагировал на систематическое отключение света в Кривой Балке

18 ноября 2020, 08:04

Правоохранители выясняют причины длительных перебоев подачи электричества в поселок Кривая Балка Кировского района Махачкалы, из-за которых без света оставались несколько тысяч жителей, сообщил региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка перегородили дорогу в знак протеста против длительного отсутствия подачи электричества. Подача света в населенный пункт отсутствует несколько дней, из-за чего жители остались без тепла и возможности приготовить пищу, пояснил автор размещенного в интернете видеоролика.

16 ноября в Дагестане 113,8 тысячи человек остались без электричества. По сведениям Минэнерго, это произошло в результате многочисленных аварий в распределительных сетях. Вечером того же дня ведомство сообщило, что подача электричества всем абонентам возобновлена. 17 ноября спасатели заявили об отключении света более 17 тысячам жителей Дагестана, днем число отключенных от подачи электричества абонентов возросло до 34 тысяч.

Правоохранители начали доследственную проверку о причинах систематического отключения электричества в поселке Кривая Балка, сообщило вечером 17 ноября следственное управление Следкома по Дагестану. "По поручению руководителя следственного управления Анатолия Щурова в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", – отметило ведомство на своем сайте.

В сообщении указано, что проверка начата в том числе и из-за того, что без электричества длительное время оставались несколько тысяч жителей населенного пункта. " По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в информации.

Напомним, что акция протеста жителей Кривой Балки длилась несколько часов. Протестующие беспрерывно ходили по пешеходному переходу, тем самым парализовав движение машин на автотрассе. Подача света в поселок была частично восстановлена в тот же день после того, как сотрудники "Дагэнерго" доставили в Кривую Балку резервный источник питания.