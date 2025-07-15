Сброс стоков в озеро Ак-Гель продолжается вопреки решению суда

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Минприроды Дагестана обнаружило сброс канализационных сточных вод из микрорайона Степной в озеро Ак-Гель, хотя суд еще год назад обязал власти устранить это нарушение.

Как информировал "Кавказский узел", летом 2024 года суд пришел к выводу, что сброс неочищенных сточных вод в микрорайоне Степной загрязняет территорию около озера Ак-Гель. Суд обязал власти Махачкалы устранить нарушения и рекультивировать участок земли. Решение суда неэффективно, поскольку в озеро также сбрасывается канализация из поселков Тарки и Новый Кяхулай, заявили активисты.

Весной 2024 года жители Махачкалы пожаловались, что по мере того как озеро Ак-Гель мелеет, рядом с ним разрастается болото, а заболоченная территория непригодна для отдыха взрослых и опасна для детей.

О новом сбросе сточных вод в озеро Ак-Гель сообщило сегодня Минприроды Дагестана. Канализационные стоки поступают в водоем через трубопровод, проведенный от домов по улицам Бугленская, Халимбекаульская и Геджухская в махачкалинском микрорайоне Степной.

Специалисты уже отобрали пробы для лабораторных исследований, по итогам которыхз будет рассчитан ущерб. Ведомство планирует предъявить владельцу трубы претензию на добровольную оплату вреда.

В случае отказа от добровольной оплаты размер вреда будет взыскан в судебном порядке, отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

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