Представители движения "Город наш" объяснили суть протеста против застройки берега Ак-Гель

30 марта 2024, 18:30

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Земельные работы, связанные со строительством школы программистов, проводятся на участке у озера Ак-Гель, который общественности удалось защитить от застройки многоэтажками. Важно не допустить возведения у озера многоэтажных домов, а планы построить там школу не вызывают острого протеста, указали представители движения "Город наш".

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" заявили, что мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева (возглавлял администрацию города с 2019 по 2022 год, - прим. "Кавказского узла"). Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами. Активисты также сообщили что управление антимонопольной службы назначило на 13 марта рассмотрение дела против управления имущественных и земельных отношений Махачкалы. 13 марта стало известно, что мэрия Махачкалы отменила торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель и в Эльтавском лесу. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов отметил, что активная позиция горожан способна влиять на решения городских властей.

На земельном участке возле озера Ак-Гель, который был предметом недавнего скандала, приведшего к отмене решения властей Махачкалы о проведении торгов на право аренды, идут земельные работы. Видео, присланное жителем Махачкалы, опубликовано в телеграм-канале "Спросите у Расула".

На паспорте объекта данного участка говорится, что здесь предполагается строительство сателлита «Школы 21» - школы программирования на 500 мест.

Активист движения «Город наш» Саид Ниналалов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что строительство идет на участке, против застройки которого многоэтажными домами выступали активисты. В результате мэрия Махачкалы отказалась проводить торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель. Заболоченное место, по его словам, находится немного дальше, если идти вдоль озера.

"Этот участок окружал территорию будущей школы. Продажу участка, отменили. Хотя полагаю, не отменили, а пока отложили. Я буду уверен в полной отмене, если мэрия поменяет правила землепользования и застройки для этого участка и сделает его парковым", - говорит Нинилалов.

Он пояснил, что активисты настаивали на отмене торгов по застройке многоэтажными домами данного участка, о строительстве этой школы разговора не было.

По его словам, школа на этой территории планировалась давно. Был проект - франшиза школы миллиардера Игоря Рыбакова. После того, как проект по каким-то причинам не был реализован, появился другой - "Школа 21" Сбербанка. Это школа дополнительного образования, в которой будут готовить программистов, - рассказал Ниналалов.

Он отметил, что активисты движения «Город наш» неоднократно говорили о том, что на этом месте нужна обычная общеобразовательная школа, чтобы разгрузить соседние школы, где дети учатся в две смены.

Член движения "Город наш" Арсен Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что единого мнения по поводу строительства данного объекта у активистов пока нет. "Есть те, кто выступает против, так как это не общеобразовательная школа, которая нужна в данном микрорайоне. В "Школе 21" количество классов минимально, непонятно в итоге что там будет, и насколько она станет доступна для людей, не готовых оплачивать возможные платные услуги", - говорит Магомедов.

Житель Махачкалы Расул Ибрагимов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что на данном участке иногда видит работающую строительную технику. Он разъяснил, что это другой участок земли, а не та заболоченная территория, на подтопление домов из-за которой жаловались жители Редукторного поселка.

Информация о начале строительства в Махачкале кампуса «Школы 21» – бесплатной школы программирования от Сбера появилась 13 июня 2023 года в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

В сообщении указано, что подобные школы успешно функционируют в Москве, Казани, Сургуте и других городах, они являются востребованным в стране кластером по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. "Мы пришли к выводу, что такой объект нужен Дагестану. С учётом того, что у нас много талантливой и креативной молодёжи", – приводятся в публикации слова главы Дагестана Сергея Меликова, который проинформировал, что уже выбран земельный участок.

В публикации говорится, что расходы на строительство взял на себя сенатор Сулейман Керимов. Оснащением школы, в том числе установкой техники и другого оборудования, займется Сбер.

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