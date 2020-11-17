Часть крепости в Дербенте обрушилась во время дождей

17 ноября 2020, 11:44

Стена крепости Нарын-кала в Дербенте частично обрушилась после затяжных дождей, сообщил госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. По его словам, "к таким трагическим последствиям привела бездушная бюрократия".

"Затяжной дождь привел к тому, что у нас, в Дербенте, была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города.

Южная крепостная стена - это часть Всемирного Наследия ЮНЕСКО", - сообщил сегодня Хизри Абакаров.

По его словам, состояние крепости и ранее вызывало беспокойство, и он неоднократно обращался в разные инстанции с просьбой начать работы по укреплению этого участка. Но, как отметил Абакаров, по закону, "это зона ответственности Министерства культуры Российской Федерации". "Вот к таким трагическим для Дербента последствиям привела бездушная бюрократия!", - написал он на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети раскритиковали власти за халатное отношение к объектам истории.

"Печально, только у нас наверное могут допустить такое. Это ведь многовековая история", - прокомментировала пост Абакарова naida___27.

"Тысячилетняя история, те кто допустил это, променяли тысячелетнюю историю родного города на деньги", - считает ruslan_e31.

"Очень жалко, обидно... Это ошибка реставраторов, которые, отмыв деньги к юбилею города, не провели работу должным образом! А провели косметическую работу. Надо было, учитывая климатические условия и возраст объекта, делать сливы от дождевой воды и т.д", - уверен mexman89.

"О, какой ужас!!! Теперь туристам будем показывать развалины древней крепости. Во всем мире сохранившиеся фрагменты берегут. А у нас... Позор!!!", - заявляет ilzan1964.

"Да на этих стенах дома понастроили. Посмотрите со стороны Кырхляр-капы. На стенах деревья растут, которые своими корнями стену рушат... Вот такие мелочи и приводят к таким последствиям", - написал abuddins.

Пост Хизри Абакарова к 11.40 мск набрал 260 комментариев и 5411 отметок "Нравится".

Дербентская крепость - часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары, пишет "Интерфакс".

Крепость является основным археологическим объектом, культурный слой которого датируется концом IV тыс. до н.э. - XIX в. и достигает 12 м. Каменные оборонительные стены возводились в 567 году. Они сохранились относительно хорошо и во многом определили современный художественный облик старого города, сказано в сообщении на сайте ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте будет идти дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра - до 7 метров в секунду. Вечером и ночью дождь продолжится, ветер усилится до 8 м/с. Осадки также ожидаются 18 ноября, при этом, температура понизится до +7, а скорость ветра - до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.