Врачу ростовской больницы запретили разглашать информацию после гибели пациентов с COVID-19

13 ноября 2020, 06:24

Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где во время перебоя с кислородом погибли пациенты, уволился по собственному желанию и подписал документ о неразглашении информации. Артура Топорова, который рассказал прессе об инциденте, вынудили уволиться, чтобы предостеречь других медработников, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору по Ростовской области проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону после того, как СМИ сообщили, что они умерли из-за нехватки кислорода. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания, поставляющая медицинский кислород в крупные ростовские больницы, зарегистрирована по адресу городского БСМП №2 и косвенно связана с бывшими руководителями лечебного учреждения. Фирме удалось монополизировать поставки кислорода в больницы региона, утверждается в расследовании некоммерческого объединения независимых журналистов "Важные истории".

27 октября были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию.

Врач Артур Топоров уволился из медучреждения. "Заявление написано по собственному желанию [...] Я думаю, что так или иначе, все всё понимают", - процитировал 10 ноября врача "Интерфакс".

Топоров работал в больнице анестезиологом-реаниматологом, и именно он рассказал СМИ о гибели 13 пациентов с коронавирусом из-за недостатка кислорода, написал Znak.com. Врач рассказал, что подписал документ о неразглашении информации. "Все закончилось предсказуемо", - констатировал Топоров. Он заявил, что продолжит заниматься врачебной деятельностью.

В медучреждении работает следственная группа, проводит проверку Росздравнадзор по Ростовской области, кроме того, работников больницы обязали подписать документ о неразглашении информации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации медучреждения.

Проблема с кислородом в больнице снята, указал он. «В ближайшее время заработает новая кислородная станция», - сказал врач. По данным на утро 12 ноября, в госпитале для коронавирусных больных находится 404 человека, в резерве есть еще 296 койко-мест, сообщил он.

Местные и региональные власти помогли горбольнице №20 оборудовать отделение для больных коронавирусом второй кислородной станцией, сообщил 3 ноября главврач учреждения Ваган Саркисян.

Живущий в Ростове-на-Дону уроженец Ингушетии Мухарбек рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на момент происшествия находился на лечении в 20-й больнице. «Я уже был в числе выздоравливающих, и от медсестер и лечащего врача узнал о случившемся в семиэтажном корпусе, где был оборудован госпиталь по ковиду. По их мнению, если бы анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров не озвучил данные о гибели 13 больных из-за нехватки кислорода, то этот случай не стал бы достоянием общественности», - сказал он.

По словам Мухарбека, когда в прессе появились первые публикации о произошедшем, руководство области поспешило назвать это фейком. "Но когда этот случай стал обрастать новыми подробностями, то решили избавиться от источника информации", - сказал он. Топорова заставили написать заявление по собственному желанию и подписать документ о неразглашении информации, пригрозив, что за нарушение его накажут по закону, рассказал Мухарбек.

Этот документ в данном случае не имеет практической силы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Николай Дьяков. «Топоров рассказал о причине смерти больных коронавирусом еще до того, как написал заявление на увольнение, к этому времени уже в прессе прошла информация о смерти больных из-за отсутствия кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. В больнице работает следственная группа. Топоров, видимо, будет одним из свидетелей. Он обязан будет сотрудничать со следствием и давать показания, как свидетель, не взирая на подписанный ранее документ о неразглашении информации, пояснил адвокат.

Расправа с доктором Топоровым является грубым нарушением прав человека, отметил корреспонденту "Кавказского узла" ростовский политолог Дмитрий Савельев. После увольнения Топорова все врачи, сталкиваясь с недостатками в работе медучреждения, не рискнут об этом заявить вслух, считает он. «Сейчас идет следствие. От врачей, от медсестер требуется только одно: не бояться и говорить правду. Иначе вместо Быковской губернатор министром поставит своего человека [...] И спустя полгода-год все вернется на круги своя», - предостерег Савельев.

Он считает, что Быковская не собиралась покидать свой пост, несмотря на уголовное дело, и лишь массовая смерть больных коронавирусом заставила ее срочно уйти на пенсию.

28 ноября 2019 года Быковская и ее подчиненные были задержаны. На следующий день суд поместил министра под домашний арест до 27 января, а ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года ФСБ предъявило обвинение Быковской и Беседовскому в превышении должностных полномочий.

По мнению доцента Института философии и социально-политических наук Южного федерального округа, политолога Дмитрия Абросимова, смерть больных коронавирусом из-за отсутствия кислорода стала катализатором общественного мнения во всей области. "В 20-й больнице наконец-то заработает вторая кислородная станция, вплотную взялись за создание противошоковых палат", - отметил он. Амбросимов считает, что в Минздраве, горздраве плохо подготовились ко второй волне заболеваемости, и в результате "нашли стрелочника" - молодого врача, у которого была гражданская позиция (Топорова).

По его словам, сейчас в Ростове-на-Дону проходил волна обысков и увольнений. "Люди надеются, что виновные понесут наказание, и дело не будет спущено на тормозах", - отметил политолог.