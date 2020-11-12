Рональд Айрапетян во время пикета. Фото: скриншот публикации в Telegram-канале Айрапетяна "Оппозиционер Ронни".

12 ноября 2020, 03:05

Рональд Айрапетян арестован на четверо суток

Суд арестовал активиста ставропольского отделения "Яблока" Рональда Айрапетяна за нарушения порядка проведения пикета в Сочи, а также оштрафовал. Заседание прошло без адвоката, пожаловался Айрапетян.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сочи задержали активиста партии "Яблоко" Рональда Айрапетяна 10 ноября во время одиночного пикета с требованием отставки Путина. После дачи объяснений активист был отпущен.

Активист "Яблока" Рональд Айрапетян уже не впервые пытается провести акцию протеста. 3 августа он планировал провести в Кисловодске акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. 6 сентября он планировал в Кисловодске провести шествие против политики президента России Владимира Путина, но чиновники отказались согласовать акцию, указав на ограничения из-за коронавируса. 11 сентября Айрапетян вышел на одиночный пикет в Пятигорске, где был задержан силовиками. Соратники по партии, заявили, что активист подвергается давлению по политическим мотивам.

Член ставропольского отделения "Яблока" Рональд Айрапетян осужден на четверо суток по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сам Айрапетян, которому удалось включить мобильный телефон в автозаке полиции.

По словам Айрапетяна, приговор был вынесен судом днем 11 ноября, на следующий день после проведения пикета и задержания. Суд состоялся в отсутствии адвоката. В 18.40 мск Айрапетян находился в автозаке, который вез его в спецприемник близ ЖД станции Мацеста Краснодарского края.

Помимо нарушения статьи 20.2 Айрапетян признан судом виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", за что оштрафован на 500 рублей.

Айрапетян сообщил, что обвинение ходатайствовало об административном аресте на 30 суток, однако судья, выслушав историю активиста, дал лишь четверо суток. "Силовики, кем бы они ни были, хотели закрыть меня на месяц. В суде я был без адвоката, рассказал все как было", - сообщил Айрапетян.

По его словам, он простоял с плакатом на одиночном пикете 40 минут. Внезапно сзади к нему подошли два человека в штатском и масках, и мимо проехал полицейских автомобиль, зафиксировавший, что в пикете участвует более одного человека. Таким образом, пикет стал не одиночным и требующим согласования, на что у Айрапетяна не было разрешения. "Сразу же подошли полицейские, стали кричать, требовать паспорт. Я отказывался, но минуты через три после криков отдал. Руки положили на капот машины, вывернули карманы", - рассказал подробности задержания Айрапетян.

Адвокат, глава ставропольского "Яблока" Виталий Зубенко сообщил, что Айрапетян не звонил ему за юридической помощью.

"Айрапетян не предупреждал об акции. В противном случае ему бы помогли… Судя по той информации, что известно сейчас, вполне можно подавать жалобу в ЕСПЧ – в том числе потому, что на суде не было адвоката", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В МВД Сочи оперативно не смогли предоставить комментарий.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ставропольский полицейский заподозрен в избиении женщины", "Петиция с требованием освободить Кирилла Бобро собрала 661 подпись", "Участник пикета в Ставрополе арестован на трое суток".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 ноября 2020, 09:52

  • Геологи начали поиск подземных вод для снабжения Геленджика

    Специалисты Южморгеологии приступили к изучению подземных трещин для решения проблемы водоснабжения Геленджика. Также планируется строительство новой ветки Троицкого водопровода, которая поможет улучшить снабжение и Геленджика, и Новороссийска.

12 ноября 2020, 08:57

12 ноября 2020, 07:57

12 ноября 2020, 06:57

12 ноября 2020, 05:45

  • Защита ростовского журналиста сочла неестественной его смерть в колонии

    Ростовский журналист Александр Толмачев умер за месяц до освобождения из колонии. Толмачев был заражен коронавирусом, но это не стало поводом для того, чтобы выпустить его по УДО, сообщила его защитник Александра Изучеева. По ее словам, родные журналиста так и не получили компенсацию за признанные ЕСПЧ несправедливыми приговоры.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи