Рональд Айрапетян арестован на четверо суток

12 ноября 2020, 03:05

Суд арестовал активиста ставропольского отделения "Яблока" Рональда Айрапетяна за нарушения порядка проведения пикета в Сочи, а также оштрафовал. Заседание прошло без адвоката, пожаловался Айрапетян.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сочи задержали активиста партии "Яблоко" Рональда Айрапетяна 10 ноября во время одиночного пикета с требованием отставки Путина. После дачи объяснений активист был отпущен.

Активист "Яблока" Рональд Айрапетян уже не впервые пытается провести акцию протеста. 3 августа он планировал провести в Кисловодске акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. 6 сентября он планировал в Кисловодске провести шествие против политики президента России Владимира Путина, но чиновники отказались согласовать акцию, указав на ограничения из-за коронавируса. 11 сентября Айрапетян вышел на одиночный пикет в Пятигорске, где был задержан силовиками. Соратники по партии, заявили, что активист подвергается давлению по политическим мотивам.

Член ставропольского отделения "Яблока" Рональд Айрапетян осужден на четверо суток по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сам Айрапетян, которому удалось включить мобильный телефон в автозаке полиции.

По словам Айрапетяна, приговор был вынесен судом днем 11 ноября, на следующий день после проведения пикета и задержания. Суд состоялся в отсутствии адвоката. В 18.40 мск Айрапетян находился в автозаке, который вез его в спецприемник близ ЖД станции Мацеста Краснодарского края.

Помимо нарушения статьи 20.2 Айрапетян признан судом виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", за что оштрафован на 500 рублей.

Айрапетян сообщил, что обвинение ходатайствовало об административном аресте на 30 суток, однако судья, выслушав историю активиста, дал лишь четверо суток. "Силовики, кем бы они ни были, хотели закрыть меня на месяц. В суде я был без адвоката, рассказал все как было", - сообщил Айрапетян.

По его словам, он простоял с плакатом на одиночном пикете 40 минут. Внезапно сзади к нему подошли два человека в штатском и масках, и мимо проехал полицейских автомобиль, зафиксировавший, что в пикете участвует более одного человека. Таким образом, пикет стал не одиночным и требующим согласования, на что у Айрапетяна не было разрешения. "Сразу же подошли полицейские, стали кричать, требовать паспорт. Я отказывался, но минуты через три после криков отдал. Руки положили на капот машины, вывернули карманы", - рассказал подробности задержания Айрапетян.

Адвокат, глава ставропольского "Яблока" Виталий Зубенко сообщил, что Айрапетян не звонил ему за юридической помощью.

"Айрапетян не предупреждал об акции. В противном случае ему бы помогли… Судя по той информации, что известно сейчас, вполне можно подавать жалобу в ЕСПЧ – в том числе потому, что на суде не было адвоката", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В МВД Сочи оперативно не смогли предоставить комментарий.