Пикет Рональда Айрапетяна в Сочи закончился задержанием

02 ноября 2020, 07:27

Силовики в Сочи задержали активиста партии "Яблоко" Рональда Айрапетяна во время одиночного пикета с требованием отставки Путина. После дачи объяснений активист был отпущен.

Как писал "Кавказский узел", активист "Яблока" Рональд Айрапетян уже не впервые пытается провести акцию протеста. 3 августа он планировал провести в Кисловодске акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. 6 сентября он планировал в Кисловодске провести шествие против политики президента России Владимира Путина, но чиновники отказались согласовать акцию, указав на ограничения из-за коронавируса. 11 сентября Айрапетян вышел на одиночный в Пятигорске, где был задержан силовиками. Соратники по партии, заявили, что активист подвергается давлению по политическим мотивам.

Айрапетян был задержан во время одиночного пикета, на котором он стоял с плакатом «Я требую отставку Путина», говорится 1 октября в сообщении на странице "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте". Во время акции к нему подошли полицейские, заявили, что он подозревается в краже автомобиля, и потребовали проехать с отдел, говорится в сообщении.

Его доставили в отдел полиции по Лазаревскому району Сочи, информировал со ссылкой на активиста "ОВД-Инфо". По словам Айрапетяна, силовики взяли у него объяснения о том, что он не был в городе в августе, когда произошло хищение. После этого активиста отпустили, плакат, в которым он был на пикете, забрали, никаких протоколов по факту задержания составлять не стали.

Кроме того, как рассказал Айрапетян, силовики проверили номер гостинице, где он остановился, в поисках экстремистских материалов.