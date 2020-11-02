Рональд. Айрапетян. во время одиночного пикета с требованием отставки Путина. Скриншот со страницы "Команда Навального. Краснодар" в "ВКонтакте". https://vk.com/teamnavalny_krd?w=wall-142483619_17495

02 ноября 2020, 07:27

Пикет Рональда Айрапетяна в Сочи закончился задержанием

Силовики в Сочи задержали активиста партии "Яблоко" Рональда Айрапетяна во время одиночного пикета с требованием отставки Путина. После дачи объяснений активист был отпущен.

Как писал "Кавказский узел", активист "Яблока" Рональд Айрапетян уже не впервые пытается провести акцию протеста. 3 августа он планировал провести в Кисловодске акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. 6 сентября он планировал в Кисловодске провести шествие против политики президента России Владимира Путина, но чиновники отказались согласовать акцию, указав на ограничения из-за коронавируса. 11 сентября Айрапетян вышел на одиночный в Пятигорске, где был задержан силовиками. Соратники по партии, заявили, что активист подвергается давлению по политическим мотивам.

Айрапетян был задержан во время одиночного пикета, на котором он стоял с плакатом «Я требую отставку Путина», говорится 1 октября в сообщении на странице "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте". Во время акции к нему подошли полицейские, заявили, что он подозревается в краже автомобиля, и потребовали проехать с отдел, говорится в сообщении.

Его доставили в отдел полиции по Лазаревскому району Сочи, информировал со ссылкой на активиста "ОВД-Инфо". По словам Айрапетяна, силовики взяли у него объяснения о том, что он не был в городе в августе, когда произошло хищение. После этого активиста отпустили, плакат, в которым он был на пикете, забрали, никаких протоколов по факту задержания составлять не стали.

Кроме того, как рассказал Айрапетян, силовики проверили номер гостинице, где он остановился, в поисках экстремистских материалов.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Два активиста арестованы после перформанса у избиркома в Ессентуках", "Полиция не оставила без внимания нарушителей протестного затишья в Ставропольском крае", "Ставропольский активист назвал возможные причины своего избиения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 ноября 2020, 09:09

02 ноября 2020, 08:13

02 ноября 2020, 06:28

02 ноября 2020, 05:30

  • 23 человека обвинены по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии

    Бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Мовлат Вышегуров и еще 22 человека обвинены в создании преступного сообщества и мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 38 миллионов рублей. По данным следствия, их жертвами стали полторы сотни женщин, кроме того, в 115 случаях сертификаты были оформлены на несуществующих детей.

02 ноября 2020, 04:56

  • Процесс реабилитации карачаевцев законсервировался на неопределенный срок

    Власти не выполняют постановление правительства об оказании помощи карачаевцам как реабилитированному народу, к примеру, не решена проблема газификации некоторых сел, отметил глава Конгресса карачаевского народа Кады-ходжи Халкечев. Процесс реабилитации законсервировался, даже среди самих карачаевцев нет желания говорить о проблемах, считает президент фонда "Эльбрусоид" Ильяс Богатырев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи