Малочисленный митинг продемонстрировал разобщенность в рядах сочинских коммунистов

08 ноября 2020, 04:48

Митинг КПРФ в годовщину Октябрьской революции в Сочи собрал, по разным оценкам, от 50 до 100 человек. Сторонники партии посетовали на разлад в ее рядах и обвинили руководство в бездеятельности.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга, посвященного годовщине Октябрьской революции, в Сочи в 2019 году заявили, что нынешние российские власти уступают советским в способности создать стабильность.

7 ноября перестало быть выходным днем с 2005 года, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В этом году многие жители южных регионов России признались, что не понимают смысла нового праздника. Часть из них ностальгически вспомнили о праздновании 7 ноября.

7 ноября в Сочи на площади у памятника Ленину прошел санкционированный властями митинг, организованный городским отделением Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). На него собралось, по подсчетам членов партии, от 50 до 100 человек. По словам одного из дежуривших на мероприятии сотрудников полиции, «количество митингующих было не более 50 человек».

Митинг длился около часа. Его открыл и вел член КПРФ Андрей Савченко, который с постамента Ленину рассказывал собравшимся о 103 годовщине образования социалистического государства.

«Выступавшие с трибуны говорили только о глобальных проблемах в нашей стране. Ни одна тема, которая бы волновала жителей Сочи, затронута не была. К сожалению, в сочинском отделении КПРФ чувствуется раскол. В партию пришли люди, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Настоящие убежденные коммунисты отстранены от активной деятельности», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член КПРФ, заместитель руководителя партийной ячейки микрорайона Бытха и участник митинга Николай Куликов.

«В Сочи накопилась масса проблем. Это незаконное строительство, экоцид, социальное неравенство, перенаселение, фальсификации выборов. Однако ничего этого на митинге мы не услышали. Я бы пожелал тем, кто вступает в ряды КПРФ в Сочи, более активно проявлять свою гражданскую позицию, работать с населением города», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член КПРФ, помощник депутата государственной Думы Игорь Васильев.

«Население Сочи должно более активно поддерживать партию КПРФ. Все зависит только от людей», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член КПРФ Юрий Дзагания.

Член КПРФ Лариса Кударенко, побывавшая на митинге, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что сочинское отделение партии пытаются развалить изнутри. Митинг она назвала формальным.

Поделилась впечатлениями о митинге с корреспондентом "Кавказского узла" его участница Галина Пивоварова. «Мне 63 года. Пришла на митинг, потому что это единственная возможность вспомнить, что была такая страна СССР, и что было большое всемирное завоевание - социалистическая революция. О митинге узнала от своей знакомой. Она состоит в организации «Дети войны». Она пригласила меня. Я привела с собой еще двух соседей-супругов. Они не члены КПРФ, но в душе, как и я, убежденные коммунисты. Очень жаль, что в городе нет и вообще не бывает никакой информации о митингах КПРФ. Если бы было оповещение, пришло бы много людей. Я знаю, что больше и больше людей становятся на сторону левых сил, многие бы хотели участвовать в жизни города, но никаких мероприятий партия КПРФ в Сочи вообще не проводит последнее время. Митинг был явно для галочки. Обычно на все митинги ходят представители администрации и все снимают на камеру, а тут я никого ее увидела и, более того, впервые не было видеокамеры администрации. Видимо, был договор с организаторами, что они ничего лишнего говорить не будут. Было впечатление, что им власть доверила самим провести митинг. Была полиция, но очень мало, человека три, не больше. А людей всего было менее 50», - рассказала она.

«Неудовлетворительной» назвал работу КПРФ Сочи и 50-летний Роман Пантелеев. «Работы никакой не проводится местным отделением КПРФ. Их вообще не видно и не слышно, а митинги, которые проводятся от имени КПРФ в Сочи, только позорят социалистические завоевания России и отпугивают нормальных людей, которые могли бы помогать партии и партийцам [...] В Сочи никто уже не воспринимает эту партию и ее деятельность всерьез, это обычный придаток партии-власти», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ничего не слышала о митинге и 68-летняя Любовь Максимова. "Сейчас вообще никто и ничего не знает, и даже праздник отменили, чтобы люди все забыли даже, в какой стране они жили. Все сегодня думают, как бы выжить на те копеечные зарплаты и пенсии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".