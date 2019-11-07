Сочинские коммунисты объяснили свою тоску по СССР

07 ноября 2019, 17:23

Отсутствие должной опеки от государства вселяет в граждан неуверенность, нынешние российские власти уступают советским в способности создать стабильность, заявили в годовщину Октябрьской революции участники митинга в Сочи.

В годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, в городах России коммунисты регулярно проводят акции. Этот день, широко отмечавшийся в СССР, остался праздником только для людей левых убеждений, однако идеи революции остаются поводом для дискуссий, отметили опрошенные "Кавказским узлом" в 2018 году жители Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону и Нальчика.

7 ноября перестало быть выходным днем с 2005 года, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В этом году многие жители южных регионов России признались, что не понимают смысла нового праздника. Часть из них ностальгически вспомнили о праздновании 7 ноября.

Сегодня сочинские коммунисты под руководством лидера местной партии КПРФ Сергея Хамлова провели двухчасовой митинг. По подсчетам организаторов, на акцию пришли более ста человек. Сотрудница администрации Сочи Татьяна Катаниди назвала меньшую цифру. "Вместо заявленных 300 в митинге приняло участие 57 человек", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В митинге приняла участие местная комсомольская ячейка, а также организация "Дети войны". Хор ветеранов труда и детей войны дал концерт, исполнив песни советского времени. Присутствующие подпевали артистам и вспоминали советские годы как "старые добрые времена".

На митинге единогласно приняли резолюцию, в которой работа действующего российского правительства была названа неудовлетворительной. Кроме того, в резолюции раскритиковано решение властей исключить 7 ноября из числа государственных праздников. Документ решено направить в правительство России.

Выступающие указали на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости проезда в общественном транспорте, назвали мизерными пенсии и пособия, а также раскритиковали застройку города-курорта и ухудшение экологии.

"Для меня 7 ноября был и останется самым большим праздником в моей жизни, потому что я родился в СССР. Эта страна дала мне бесплатное высшее образование, бесплатное медицинское обслуживание, жилье, работу. Мне 65 лет, но я бы не хотел, чтобы мои дети и внуки жили в стране, где <...> нет честности, где есть деление на бедных и богатых, где тотальная безработица и население сокращается со страшной силой, потому что невозможно в такой среде рожать, воспитывать и ставить на ноги детей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников митинга, пенсионер Дмитрий Володин.

40-летний инженер электросетей Павел Максименко отметил, что знает об СССР по своим детским воспоминаниям и рассказам родителей. "Моя семья с огромным сожалением вспоминает развал нашей великой страны, где все народы жили дружно. Мы не знали терактов и национальной вражды, войн. Каждый был обеспечен всем необходимым. Возможно, были перекосы, но для это не стоило разваливать такую страну", - сказал участник митинга корреспонденту "Кавказского узла".

50-летняя домохозяйка Ольга Серебрякова отметила, что ценит Советский Союз за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. "Сегодня нет этой стабильности. Мы все, как слепые котята, брошены в океан нерешаемых самостоятельно проблем государством, которым правит кучка олигархов. При такой зарплате или пенсиях в восемь тысяч рублей о какой самостоятельности может идти речь? Это хорошо рассуждать олигархам и депутатам, которые принимают антиконституционные законы и получают в месяц по миллиону рублей", - заявила митингующая корреспонденту "Кавказского узла".

Военный пенсионер Сергей Бернасовский пояснил, что пришел на митинг из-за проблем своего микрорайона, Мамайки. "Микрорайон настолько плотно застроен, что скоро нельзя будет пройти. И на этот микрорайон ни одной школы, ни одного дома культуры, ни одной поликлиники и детского сада. Санатории уничтожены и отданы под застройку многоквартирными домами. Мошенничество процветает. На мои многочисленные просьбы и просьбы местных жителей создать план территории, прекратить стройки, приходят отписки. Смена руководителя города ни к чему не привела", - сказал участник акции корреспонденту "Кавказского узла".