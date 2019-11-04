День народного единства разобщил жителей юга России

04 ноября 2019, 16:02

На фоне организованных властями мероприятий в День народного единства многие жители южных регионов России озвучили непонимание смысла праздника. Часть из них ностальгически вспомнила о праздновании 7 ноября, а жители Ингушетии сочли более уместным вспомнить жертв осетино-ингушского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2018 года в городах юга России основные мероприятия в День народного единства были организованы местными властями. При этом в основных региональных пабликах в соцсетях празднование прошло практически незамеченным.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник был приурочен властями к дате освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Вместе с назначением этого праздника был отменен выходной день 7 ноября, приходившийся на годовщину революции 1917 года.

Власти организовали праздничные мероприятия в южных регионах России



Массовые праздничные мероприятия по случаю Дню народного единства прошли сегодня в регионах юга России. В частности, в Агульском районе Дагестана в праздновании приняли участие, по данным муниципалитета, сотрудники администрации, коллективы учреждений и организаций, представители общественных и культурных объединений, молодежь и школьники, пишет РИА "Дагестан".

Власти района организовали праздничный концерт, на котором выступили детские танцевальные группы, учащиеся Тпигской школы и ансамбль «Агул» министерства культуры Дагестана. "Звучали патриотические песни, стихотворения о любви к Родине, о единстве и сплоченности, о героях-защитниках, звезд агульской эстрады и учащихся школ", - сообщило агентство.

На сайте главы Ингушетии сегодня опубликовано поздравление Махмуда-Али Калиматова в связи с Днем народного единства. "В единении и дружбе народов, консолидации общества – залог успешного развития, стабильности и процветания нашего отечества", - говорится, в частности, в обращении главы республики.

Видеоотчет о праздновании Дня народного единства в Анапе опубликовал сегодня на своем YouTube-канале блогер Юрий Озаровский. На кадрах видео, которое длится больше часа, видны сотни людей, пришедшие, в частности, посмотреть выступления танцевальных коллективов и спортивные состязания.

Бюджетники и студенты в Грозном пожаловались сегодня на вынужденное участие в праздничном митинге. Согласно приказу главы администрации Чечни, каждое министерство должно было привести на митинг от 100 до 2500 человек. Руководство ведомств и вузов интересовало лишь количество участников, а коллективы сами делегировали сотрудников на митинг, рассказали участники праздничной акции.

Волгоградские пользователи Facebook сочли праздник искусственным

Пользователь Facebook Антон Щепетнов, в профиле которого городом рождения и проживания указан Волгоград, выразил скептическое отношение к официозному празднику. "Странный он какой-то, этот День народного единства. Дата выдуманная, вернее, притянутая за уши. Веселье натужное, патриотизм вымученный. [...] Помню, на День Октябрьской революции ходил с родителями в перестроечные годы, ощущение праздника было. Хотя начистоту, как мне показалось, на саму революцию всем было параллельно. Но движуха была, я шариками махал под лозунги. Лучше просто сделать день народного праздника. Людям говорят: вот лишний выходной, празднуйте что хотите. Глядишь, и поперло бы", - написал сегодня Антон Щепетнов.

Своей публикацией волгоградец поделился в паблике "Волгоград". Под ней размещено два комментария. "Пролетарии и олигархи, объединяйтесь!" – пошутил в комментарии Александр Лагутин. Пользователь Сергей Борисов, позиционирующий себя как художник и журналист из Волгограда, в своем комментарии счел спорным термин "народное единство".

"Народное единство" - это ценность, которая нужна верхам, власти... Сам народ при этом больше или меньше сознает фиктивность этого "единства" при том, что в качестве жизни присутствует огромная разница. Использование термина "народ" ("народный социализм", "народный патриотизм" "народ за царя") как правило, связано с попыткой создания социально-политических утопий. Где в основе лежит привычка к красиво оформленной монархии и деспотии. Царской или советской", - написал Сергей Борисов.

Пользователь Степан Голич в своей публикации в том же Facebook-сообществе охарактеризовал сегодня День народного единства как "праздник на государственном уровне". "Но нет никакого ощущения, что это наш праздник, на нашей улице. Отняли народный праздник 7 ноября - День Социалистической Революции - и в противовес придумали что-то новое", - посетовал он. Под этой публикацией размещено, по состоянию на 16.00 мск, пять комментариев. Двое из комментаторов поддержали Степана Голича.

"Усиленно навязываемый день какого-то там единства так и не прижился. И не приживется", - написал Игорь Карпунин. "Разделяю ваше мнение и надеюсь, что привычный и понятный нам, людям из СССР, праздник снова вернется", - согласилась Ольга Залепухина.

Жители Ингушетии предпочли сегодня вспомнить жертв конфликта 1992 года

Администратор доступного лишь подписчикам Instagram-аккаунта "Новости Ингушетии" сегодня поинтересовался у подписчиков, будут ли они отмечать День народного единства, и предложил отвечать в комментариях. По состоянию на 16.00 мск под публикацией размещено 102 комментария. Авторы большинства из них кратко ответили, что не будут отмечать этот день. Лишь небольшая часть пользователей обосновали свое нежелание праздновать 4 ноября.

"Что-то никакого единства не видно. Наоборот, разобщеность, обида, недовольство народа. А все эти празднования - пыль в глаза", - написал 1972_m.c. "Для истинного мусульманина только два праздника, ураза байрам и курбан байрам", - высказался ingush123123.

"С кем единство-то? Если праздник единства вайнахов, я согласна, хотя мой голос не будет иметь значения. Но хотелось бы праздника единства вайнахов", - написала burajeva.

Некоторые пользователи соцсети объяснили, что считают празднование неуместным в связи с годовщиной осетино-ингушского конфликта.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии и Владикавказе из-за обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами происходил вооруженный конфликт, сопровождавшийся массовыми беспорядками. По данным Генпрокуратуры, за эти дни пострадало более 8000 человек, из них погибли 618, получили ранения 939 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года". В Назрани ежегодно проходят траурные мероприятия памяти жертв конфликта. Последствия конфликта до сих пор не устранены, он просто "заморожен", при этом такие трагедии обрастают мифами с обеих сторон, которые зачастую не подтверждаются фактами, указала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"У нас траур!" - написал, в частности, пользователь f_musaevna_. "У нас в республике Ингушетия траур по осени 1992", - согласился visingiri1971. "С 31 октября по 7 ноября длился [конфликт] в 1992 году, какой в эту дату праздник может быть, это дата народного траура", - высказал мнение artskhanov.

"Почему так же не организовали мероприятие для почтения невинно убиенных ингушей в Пригородном районе? Разве праздник важнее этого дня?" - написал пользователь kurharsion. "4 ноября 92 года я в заложниках был, как и многие другие. В этот день продолжался [конфликт]", - указал targim_77.

Жители юга России не воспринимают 4 ноября как праздник

Опрошенные "Кавказским узлом" жители и гости Сочи ранее высказали различные мнения о празднике 4 ноября. Так, сочинец Илья Вергунов затруднился вспомнить, почему и когда именно праздничным днем вместо 7 ноября стало 4 ноября. "В моей семье родители отмечают 7 ноября. Про 4 ноября, честно говоря, ничего не знаю. Но рад празднику и тому, что можно бесплатно погулять по парку", - сказал сочинец.

При этом приезжавший в 2018 году в Сочи 40-летний москвич Валерий Денисов сообщил, что знает о празднике. "Это исторический праздник, День единства народа. Его события уходят в 1612 год, когда бойцы народного ополчения под руководством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город. После этих событий был избран новый царь Земским Собором - Михаил Романов. Дума России ввела празднование этого праздника 4 ноября, отменив революционный праздник 7 ноября. Отношусь я к этому плохо, потому что не считаю, что мы должны возвращаться в царскую Россию и забывать нашу историю, нашу родину СССР", - сказал он.

Схожее мнение высказал ранее житель Грозного Султан. "Я, как, вероятно, и большинство людей старшего поколения, не совсем понимаю и принимаю этот новый праздник. Мое детство и юность прошли в те годы, когда страна отмечала 7 ноября как день Великой Октябрьской революции. Этот праздник мне до сих пор дорог, и он был более народным, чем тот, что отмечается 4 ноября", - сказал грозненец.

Жители Нальчика и Махачкалы, опрошенные "Кавказским узлом", также рассказали ранее, что не очень понимают, какой праздник отмечается 4 ноября. "Я не знаю, что именно означает этот праздник, но концерты и праздники люблю", – сказала, в частности, нальчанка Людмила Кумукова.

"Я знаю, что праздничный день как-то связан с единством. Я не знаю, как называется этот день, историю праздника тем более не знаю. Когда я училась в школе и университете, такого праздника не было", - сказала предприниматель из Махачкалы Саида Гаджиэмеева.

"Я не знаю, что за праздник сегодня. Мои внуки в школу не пошли, я тогда узнала, что сегодня выходной в связи с праздником", - сказала махачкалинка Жанна Алибекова, 47 лет проработавшая учительницей. По ее мнению, День народного единства – искусственный праздник. "Я считаю, что народ-то всегда един, это власть от народа слишком далека. Властям надо с простым народом объединиться и проникнуться их проблемами. Это было бы самым лучшим единением", - пояснила Жанна Алибекова.

Водитель троллейбуса Нафисат призналась, что отмечает только четыре праздника: Новый год, 8 Марта, 9 Мая и Ураза-байрам. "Остальные праздники, которые возникли после развала СССР, я не знаю даже. Не знаю, что за праздник сегодня, но хорошо, что он есть, люди хоть отдохнут", - сказала жительница Махачкалы.

Проведенные "Кавказским узлом" опросы не носили репрезентативный характер и отражают лишь частные мнения респондентов.