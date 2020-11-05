Ростовские поликлиники прекратили плановый прием пациентов

05 ноября 2020, 21:53

В связи эпидемией коронавируса больных с хроническими заболеваниями врачи будут обслуживать на дому, прием остальных пациентов организован в подразделениях центра "Здоровье", сообщил глава администрации Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", с 16 октября в Ростовской области власти запретили работу ночных клубов, детских площадок, ограничили массовые мероприятия и время работы предприятий общепита. Работодателей обязали перевести на дистанционный формат сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

К 5 ноября в Ростовской области зафиксировано 32178 случаев заражения COVID-19, скончались 894 пациента, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице" Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ростовской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с введением ограничений плановая амбулаторная помощь в поликлиниках приостановлена, сообщил сегодня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. "Пациенты с хроническими заболеваниями не оставлены: для наблюдения и корректировки лечения их посещают врачи на дому", - говорится в сообщении на его странице в Instagram.

По словам Логвиненко, консультации и лечение остальных пациентов взял на себя диагностический центр "Здоровье". "Консультативную помощь может получить каждый ростовчанин по месту жительства", - сообщил глава города. Он также указал, что всего в городе работают девять амбулаторно-поликлинических подразделений центра.