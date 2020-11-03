Прокуратура добилась наказания дагестанского врача за мошенничество

03 ноября 2020, 15:10

Верховный суд Дагестана повторно приговорил бывшего главврача больницы № 1 Махачкалы к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев за мошенничество на 247 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 14 января ужесточил приговор бывшему главврачу первой больницы Махачкалы Меджиду Алиеву, назначив ему 5 лет и шесть месяцев колонии.

17 сентября 2018 года главный врач больницы №1 Махачкалы Меджид Алиев был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве на 238 миллионов рублей. По версии следствия, он необоснованно премировал себя и подчиненных, присваивая большую часть выплат. Также в отношении Алиева расследовались еще четыре дела по обвинению в мошенничестве. Главбуха больницы 28 января суд приговорил к 2 годам и 11 месяцам колонии.

Условное наказание повторно заменено на реальный срок бывшему главному врачу первой больницы Махачкалы, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Ранее приговор по делу Меджида Алиева от 14 января, предусматривающий 5,5 лет колонии, был отменен кассационной инстанцией. По результатам повторной апелляции Верховный суд Дагестана вновь назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Апелляция поступила в суд 16 сентября, состоялись три заседания суда, приговор был вынесен 2 ноября, следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

На сайте городской клинической больницы №1 Махачкалы к 14.45 мск 3 ноября не появилось комментариев относительно приговора, вынесенного Верховным судом Дагестана бывшему главному врачу.