Главврач в Махачкале получил реальный срок вместо условного

14 января 2020, 20:10

Верховный суд Дагестана ужесточил приговор бывшему главврачу первой больницы Махачкалы Меджиду Алиеву, назначив ему 5,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября 2018 года главный врач Меджид Алиев был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве на 238 миллионов рублей. По версии следствия, с 2016 года по апрель 2018 года он необоснованно премировал себя и подчиненных, присваивая при этом себе большую часть выплат. Второе уголовное дело в отношении Алиева было возбуждено по подозрению в махинациях с землей. 27 ноября 2018 года прокуратура сообщила о еще двух уголовных делах в отношении Алиева - о хищении лекарств и мошенничестве с арендой автомобиля. В мае 2019 года по делу о хищении 238 миллионов была обвинена и заместитель бывшего главврача.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана приговорила бывшего главврача к лишению свободы сроком на 5,5 года в исправительной колонии общего режима. Также Меджид Алиев должен выплатить штраф в 2,5 млн рублей и возместить ущерб региональным ФОМС и Минздраву в размере 247,7 млн рублей, пишет "Черновик".

Представитель Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева уточнила, что Алиев признан виновным в пяти преступлениях по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). По ее словам, 28 октября 2019 года Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего главврача к шести годам лишения свободы условно. "Районная прокуратура обратилась в Верховный суд с апелляционной жалобой на данное решение, и оно было отменено", - цитирует Мамаеву "Интерфакс".

"Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости о проводимых в министерствах и ведомствах Дагестана проверках, за которыми последовали увольнения, задержания или аресты чиновников.